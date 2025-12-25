Sáng 25/12, ca sĩ Đức Phúc đã có bài đăng dài trên trang cá nhân để làm rõ sự thật về câu chuyện tài xế xe ôm công nghệ bị hủy chuyến vì đi xe Wave cũ lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua. Nam ca sĩ cho biết đã trực tiếp đến nhà ông Nguyễn Văn Sơn - người bị sử dụng hình ảnh trong câu chuyện để xác minh thông tin.

Theo chia sẻ của Đức Phúc, chiều 24/12, anh đã có mặt tại ngôi nhà cấp 4 nhỏ ở cuối con hẻm nơi ông Sơn sinh sống. Khi được hỏi về câu chuyện đang lan truyền, ông Sơn khẳng định đây hoàn toàn không phải sự thật hoặc là câu chuyện của người khác nhưng lại sử dụng hình ảnh của ông để đính kèm.

Đức Phúc và ông Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: FBNV

Ông Sơn cho biết thêm, con gái cũng đã cho xem thông tin về câu chuyện này và rất muốn lên tiếng để cộng đồng mạng biết đây không phải câu chuyện của mình nhưng không biết làm thế nào. Thực tế, ông Sơn hiện đang sử dụng xe ga Honda PCX để chạy xe công nghệ chứ không phải xe Wave cũ như trong câu chuyện. Ông mong mọi người chia sẻ thông tin này để tránh bị hiểu lầm cũng như ngăn chặn việc lợi dụng lòng tốt của cộng đồng để lừa đảo.

Đức Phúc ấn tượng với nguồn năng lượng tích cực mà vợ chồng ông Sơn toát ra. Dù tuổi đã cao nhưng hai vợ chồng vẫn luôn yêu thương nhau như những cặp đôi trẻ. Đặc biệt, cả hai từ chối mọi sự giúp đỡ dù hoàn cảnh khó khăn.

Nam ca sĩ kể lại, ban đầu anh muốn tặng một chiếc xe máy mới để phụ công việc nhưng ông Sơn đã từ chối. Ông cho rằng gia đình tuy không dư dả nhưng cũng không đến mức khó khăn phải kêu gọi ủng hộ.

"Ngoài kia còn biết bao hoàn cảnh khó khăn hơn chú nói Phúc cứ dành tấm lòng đó để giúp đỡ những gia đình khác", Đức Phúc trích lời ông Sơn.

Vợ chồng ông Sơn nhấn mạnh họ vẫn may mắn có thể tự đi làm và có công việc để kiếm thu nhập. Nghe những chia sẻ này trong căn nhà cấp 4 nhỏ, Đức Phúc vô cùng xúc động.

Sau nhiều lần đề xuất bị từ chối, cuối cùng Đức Phúc đã xin phép được đồng hành một phần học phí đến hết cấp 1 cho cháu ngoại của vợ chồng ông là bé Hiếu như món quà nhỏ động viên em học tập tốt hơn, cùng với bao lì xì năm mới vợ chồng ông mới đồng ý nhận. Đức Phúc thấy may mắn khi có duyên gặp và chia sẻ cùng vợ chồng ông Sơn.

Qua câu chuyện này, Đức Phúc mong muốn mọi người luôn tỉnh táo trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội để tránh lòng tốt bị lợi dụng và những rủi ro không đáng có.

