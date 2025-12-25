Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Ánh dương.

Chương trình diễn ra vào 20h ngày 27/12/2025 tại không gian ngoài trời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam với thời lượng 105 phút. Đặc biệt, chương trình phát sóng lúc 20h45 ngày 31/12/2025 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số do QPVN quản lý như một lời chào năm mới 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Ánh dương mang ý nghĩa chính trị - tư tưởng sâu sắc, là sợi dây kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai. Lấy hình tượng ánh dương làm chủ đạo, biểu tượng của mặt trời chân lý, niềm tin và khởi đầu mới, chương trình khắc họa hào khí dựng nước, giữ nước của dân tộc; ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định vai trò, vị thế và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời đại mới.

Nội dung chương trình được kết cấu thành ba chương: Mặt trời chân lý, Điểm tựa nhân dân và Chào bình minh rực rỡ.

Ca sĩ Đức Phúc.

Chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, với sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSƯT Vũ Thắng Lợi, Đức Phúc, Võ Hạ Trâm, OPlus, Phạm Anh Duy, Ngọc Anh, Hoàng Hồng Ngọc, Thu Thủy…

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" của Đức Phúc: