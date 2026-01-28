Dailymail đưa tin, theo hồ sơ vụ án, Andreu Silivaniuk (34 tuổi) bị cáo buộc tìm cách đưa lậu số thuốc lá ước tính trị giá 2,7 triệu bảng Anh, được ngụy trang tinh vi bên trong các linh kiện ô tô của hãng Bentley.

Tháng 6 năm ngoái, Silivaniuk bị lực lượng Biên phòng Anh (Border Force) chặn kiểm tra tại cảng Dover khi đang điều khiển xe tải hạng nặng chở các kiện hàng khai báo là phụ tùng ô tô. Quá trình khám xét sau đó đã phát hiện 6.349.800 điếu thuốc lá được giấu trong các thùng hàng, xếp xen kẽ giữa những linh kiện hợp pháp, dự kiến giao cho nhà sản xuất Bentley có trụ sở tại Crewe.

Ngoài số thuốc lá lậu, lực lượng chức năng còn thu giữ bộ thiết bị biển số lật được thiết kế nhằm tránh bị nhận diện, cùng một số tài liệu đáng ngờ thường chỉ do Border Force lưu giữ. Trên xe còn có hai điện thoại di động, một máy tính bảng bị hư hỏng và thiết bị tachograph dùng để ghi nhận thời gian lái xe, quãng đường và thời gian nghỉ cũng đã bị can thiệp, theo trình bày trước tòa.

Sau khi bị bắt giữ, Silivaniuk từ chối trả lời thẩm vấn và ban đầu phủ nhận liên quan đến đường dây buôn lậu. Tuy nhiên, phía công tố xác định bị cáo giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động phạm pháp.

Ngày 9/1, Tòa án Hoàng gia Maidstone tuyên phạt Silivaniuk 2 năm 7 tháng tù giam sau khi bị cáo thừa nhận hành vi trốn thuế gian lận.

Phát biểu sau phiên tòa, ông Kenny Dunk, Trưởng bộ phận tác nghiệp thuộc Cơ quan Điều tra Gian lận (HMRC), nhấn mạnh thuốc lá lậu không chỉ gây thiệt hại cho các nhà bán lẻ hợp pháp mà còn tiếp tay cho tội phạm, khiến các dịch vụ công cộng của Anh thất thu khoảng 1,8 tỷ bảng mỗi năm.

Trong khi đó, công tố viên Rajesh Pabary cho biết Silivaniuk là “một thành viên được tin cậy, trực tiếp vận chuyển lượng lớn thuốc lá bằng một phương tiện đã được cải tạo chuyên để buôn lậu”. Theo phía công tố, biển số lật được lắp đặt nhằm tránh bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.

