Ngày 26/1, đoạn clip và hình ảnh về chiếc Ford Territory mang BKS 30M-246.97 với phần đầu bóng loáng nhưng phần đuôi "như đi cày" bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng, Hà Nội) đã được chia sẻ chóng mặt trên các hội nhóm mạng xã hội.

Theo thông tin lan truyền từ clip do tài khoản Nguyễn Ngọc trên cộng đồng OFFB, tài xế than thở rằng bị CGST xử phạt vì lỗi biển số xe bị che lấp với mức phạt "khủng" 22 triệu đồng. Con số này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với những lập luận trái chiều.

Biển số phía sau xe bị bụi bẩn che toàn bộ trong khi biển số phía trước vẫn rất rõ ràng. Ảnh chụp màn hình

Một bộ phận không nhỏ cư dân mạng, đặc biệt là những người đang sở hữu các dòng xe gầm cao, đã lên tiếng bênh vực tài xế. Họ cho rằng với điều kiện thời tiết mưa, nồm ẩm đặc trưng của miền Bắc dịp cuối tháng 1, việc xe bám bẩn là điều bất khả kháng.

Tài khoản Đình Hoàng Đào bình luận trên cộng đồng OFFB: "Biết bẩn mà lau thì nói làm gì, đi mưa cái là xuống lau biển luôn chắc? Có người kêu đi vài km rồi xuống lau, giờ chưa kịp lau mà gặp CSGT luôn thì làm thế nào? Phạt thì phải đúng người đúng tội, nhìn cảm quan cũng phải xác định được họ cố tình hay vô tình, chứ cứ áp dụng máy thế thì..."

Đồng quan điểm, tài khoản Tuấn Nguyễn cho rằng: "Đôi khi luật còn chưa thể hiện được hết tình huống nên người thực thi luật cần phải áp dụng tính chất nhân văn, đừng áp đặt thực dụng thiếu tình người."

Trong khi đó, anh Phạm Thành Lê - Admin của diễn đàn Otofun chia sẻ: Cá nhân tôi cho rằng, ngay cả khi xác định được lỗi phạt, trường hợp này nên nhắc nhở thay vì xử phạt. Lý do vì xét theo hiện trường, xe vừa đi qua qua quãng đường dài, bùn bắn nên bị che đuôi xe và cả biển số. Trong khi biển trước vẫn nhìn rõ, chứng tỏ không phải lỗi cố tình. Tuy nhiên, dù phạt hay không, đây cũng là trường hợp mà anh chị em đi đường cần lưu ý."

Sau khi bị CSGT yêu cầu dừng xe, tài xế đã chủ động lau sạch biển số. Ảnh chụp màn hình

Ngược lại với luồng ý kiến thông cảm, đa số các bình luận lại tỏ ra nghi ngờ sự "vô tình" của chủ xe Ford Territory. Các "thánh soi" đã chỉ ra những điểm bất hợp lý trong hình ảnh hiện trường.

Thành viên Quốc Khánh bình luận gay gắt: "Nhìn kỹ đi các bác, lớp bụi ở đuôi xe đã khô cong, đóng thành tảng chứ không phải bùn ướt mới đi mưa. Rõ ràng là xe này đi lâu không rửa, hoặc cố tình để vậy để tránh phạt nguội khi mát ga trên cao tốc."

Cùng quan điểm, thành viên Nguyễn Vĩnh Khánh phân tích: "Tôi cho là lái xe cố tình không lau biển số chứ không cố tình bôi bẩn biển số. Một tài xế bình thường khi kính sau bẩn thì họ sẽ gạt kính sau để lấy tầm nhìn phía sau. Khi gạt kính như vậy thì họ sẽ nghĩ đến biển số cũng phải làm sạch. Nhưng nhìn chiếc xe vi phạm thì không thấy một vết gạt kính nào, chứng tỏ tài xế này cố tình không gạt dù biết biển số bẩn."

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc tài xế để xe bẩn đến mức không thể đọc được một ký tự nào trên biển số xe là sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. "Đừng đổ lỗi cho thời tiết. Trước khi lên xe hoặc khi nghỉ ngơi, lấy cái khăn lau qua cái biển số mất chưa đến 30 giây. Để thế kia gây tai nạn rồi bỏ chạy thì ai tìm ra?", tài khoản Lê Nam bức xúc.

Tuy nhiên, điểm nóng nhất của cuộc tranh luận chính là mức phạt 22 triệu đồng. Theo Điểm b, Khoản 8, Điều 13 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt 20-26 triệu đồng áp dụng cho một trong các hành vi sau: Điều khiển xe không gắn đủ biển số, gắn sai vị trí hoặc không đúng quy cách theo quy định; Gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng vật liệu khác để sơn/dán lên chữ số; Gắn biển bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số (bao gồm rơ moóc, sơ mi rơ moóc).

Theo tài khoản Thanh Nhàn phân tích, cấu thành vi phạm ở đây là hành vi "gắn" biển số sai quy định hoặc cố ý che lấp biển số, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số, tức có hành vi chủ động từ phía người điều khiển, chủ xe khi lắp đặt hiện trạng biển số.

Trong trường hợp biển số ban đầu đúng quy cách, đúng vị trí và không bị chỉnh sửa, nhưng bị bùn đất bắn vào làm mờ do yếu tố khách quan trong quá trình lưu thông, thì chưa thỏa mãn yếu tố “gắn biển không rõ chữ số” hay “biển bị che lấp do người điều khiển” như quy định nêu.

Do đó, không đủ căn cứ xử phạt ở khung 20-26 triệu đồng theo Điểm b, Khoản 8, Điều 13 nêu trên và cơ quan chức năng chỉ có thể nhắc nhở, yêu cầu chủ xe vệ sinh, làm sạch biển số để đảm bảo đọc được nhằm phục vụ công tác quản lý, nhận diện phương tiện khi tham gia giao thông.

Trường hợp này, nếu CSGT vẫn tiến hành xử phạt thì chủ phương tiện được quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình.

Hiện tại, dù chưa có thông báo chính thức từ Đội CSGT phụ trách tuyến QL32 về chi tiết biên bản xử phạt, nhưng vụ việc chiếc Ford Territory có biển số bị che bẩn đến không nhìn thấy gì vào ngày 26/1 sẽ là bài học đắt giá cho các tài xế khi tham gia giao thông.

Dù là "bất khả kháng" hay "chiêu trò", việc giữ gìn biển số rõ ràng không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là văn hóa giao thông.

