Theo Carscoops, chính quyền thành phố New York (Mỹ) đã thông qua một bộ quy tắc mới liên quan đến biển số xe, có hiệu lực từ 16/4 tới đây để giải quyết vấn đề liên quan đến việc xử phạt những tài xế chạy quá tốc độ và những người cố tình gian lận ở các trạm thu phí.

Phương thức chung của hai nhóm đối tượng này là che biển số xe, qua đó khiến hệ thống camera giám sát không thể nhận diện chính xác thông tin xe, nhằm tránh các khoản tiền phạt vi phạm giao thông và phí cầu đường trong các năm gần đây.

Tình trạng che biển số để tránh trốn phí cầu đường và bị phạt chạy quá tốc độ ngày càng nhiều khiến thành phố New York phải điều chỉnh lại luật. Ảnh: ABC7 New York

Chính vì vậy, bắt đầu từ tháng sau, bất kỳ người lái xe nào ở New York cố tình che biển số xe, hoặc thậm chí chỉ để xe bẩn đến mức không thể đọc được biển số, đều có nguy cơ bị phạt 50 USD (gần 1,3 triệu đồng).

Trang tin này cho biết thêm vào năm ngoái, những người lái xe quá tốc độ đã tránh được hơn 100 triệu USD tiền phạt nhờ hành vi này. Năm 2023, lực lượng chức năng của thành phố New York cũng từng tịch thu 44 xe do gian lận 1 triệu USD phí cầu đường, bao gồm một chiếc Range Rover với 52.000 USD tiền phí gian lận.

Các quy định mới yêu cầu biển số xe phải được gắn đúng cách ở cả phía trước và phía sau, ở độ cao từ 305 đến 1.220 mm so với mặt đất. Biển số phải rõ ràng, dễ đọc và không bị che khuất bởi kính hay tấm nhựa bảo vệ.

Ủy viên Sở Giao thông New York Ydanis Rodriguez khẳng định: "Việc sử dụng camera tự động để giám sát giao thông đã chứng minh hiệu quả trong việc giảm tình trạng chạy xe quá tốc độ và tai nạn cho người đi bộ. Tuy nhiên, điều này chỉ khả thi khi biển số xe rõ ràng. Đó là lý do các quy định mới về biển số xe được đưa ra, nhằm đảm bảo người vi phạm bị xử lý và bảo vệ an toàn cho người dân New York."

Thành phố New York đã thất thu 100 triệu USD tiền phạt vào năm ngoái vì các hành vi che biển số của nhiều tài xế. Ảnh: Streetblog NYC

So với mức phạt vừa được thành phố New York đưa ra, mức phạt che biển số tại Việt Nam áp dụng từ năm 2025 đối với ô tô được đánh giá là tương đối cao. Cụ thể, theo điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định 168, mức phạt tiền cho ô tô sẽ từ 20 đến 26 triệu đồng.

Mức phạt này áp dụng đối với xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm cũng sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe; đồng thời buộc thực hiện đúng quy định về biển số.

(Theo Carscoops)

