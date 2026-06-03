Ngày 3/6, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền phường Dương Kinh tổ chức biểu dương, khen thưởng anh Phạm Thế Huy Hoàng (SN 2001), đoàn viên Chi đoàn tổ dân phố số 11, phường Dương Kinh, vì hành động dũng cảm tham gia khống chế đối tượng dùng hung khí tấn công một phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Thành đoàn Hải Phòng trao bằng khen cho anh Phạm Thế Huy Hoàng vì hành động dũng cảm tham gia khống chế đối tượng dùng hung khí tấn công một phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 2/6 khi phát hiện một đối tượng sử dụng dao tấn công người phụ nữ tại khu vực đường Lạch Tray, anh Huy Hoàng đã nhanh trí sử dụng bình cứu hỏa để hỗ trợ khống chế đối tượng, góp phần ngăn chặn hành vi nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho người dân.

Lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng đánh giá cao tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của anh Phạm Thế Huy Hoàng. Hành động nghĩa hiệp, không quản hiểm nguy của nam đoàn viên đã lan tỏa hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Hải Phòng bản lĩnh, trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin trước đó, khoảng 2 giờ 45 phút ngày 2/6, tại khu vực trước số nhà 116 Lạch Tray (giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân, Hải Phòng), Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú tại số 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng) đã dùng dao gây thương tích cho một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô trên đường.

Phát hiện sự việc, anh Phạm Thế Huy Hoàng đã dùng bình chữa cháy phun bọt khí để đánh lạc hướng đối tượng. Do không xác định được phương hướng, Hưng dừng tấn công và rời khỏi hiện trường.

Anh Phạm Thế Huy Hoàng đã dùng bình chữa cháy phun bọt khí để đánh lạc hướng đối tượng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Gia Viên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trong quá trình khống chế đối tượng, Phan Tuấn Hưng tiếp tục dùng dao tấn công, làm một cán bộ, chiến sĩ Công an phường Gia Viên bị thương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ thành công Phan Tuấn Hưng. Hiện Công an phường Gia Viên đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.