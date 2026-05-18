Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 17/5, Công an phường Hải An, TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc có hai người tử vong tại một nhà hàng trên địa bàn tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An.

Công an phường Hải An đã báo cáo ban lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Nhà hàng nơi xảy ra sự việc hai người tử vong nghi bị điện giật

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh N.V.N (SN 1992) và chị L.T.M (SN 1988, cùng trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng).

Nguyên nhân tử vong ban đầu của hai nạn nhân được xác định nghi do điện giật. Khi được đồng nghiệp phát hiện, cả hai người nằm bất động tại khu vực bếp của nhà hàng. Thời điểm xảy ra vụ việc, Hải Phòng vừa trải qua một trận mưa lớn.