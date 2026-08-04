Ông H.V. (Đắk Lắk) cho biết, Điều 218 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 99 Nghị định số 102/2024 của Chính phủ quy định về việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích cho phép đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ.

Khoản 5 Điều 99 Nghị định số 102/2024 quy định: Diện tích đất sử dụng kết hợp vào các mục đích thương mại, dịch vụ; cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; sử dụng cho hoạt động khoáng sản; xây dựng công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ, thông tin; quảng cáo ngoài trời; điện mặt trời thì phải nộp tiền thuê đất hằng năm.

Điểm a khoản 2 Điều 218 Luật Đất đai năm 2024 quy định: Không làm thay đổi loại đất theo phân loại đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 và đã được xác định tại các loại giấy tờ quy định tại Điều 10 của Luật này.

Theo Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ không làm thay đổi mục đích sử dụng đất chính, vẫn là đất nông nghiệp. Dù vậy, phần diện tích sử dụng kết hợp phải nộp tiền thuê đất hằng năm theo quy định.

“Tôi xin hỏi, trường hợp đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ thì có phải thực hiện kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần diện tích đất sử dụng kết hợp vào mục đích thương mại, dịch vụ hay không?”, ông V. muốn cơ quan thuế giải đáp rõ.

Người dân băn khoăn việc dùng đất nông nghiệp kết hợp kinh doanh có phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay không. Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề này, Thuế tỉnh Đắk Lắk dẫn quy định sử dụng đất kết hợp đa mục đích tại Điều 218 Luật Đất đai 2024 đối với các trường hợp sau:

- Đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu.

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng được kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ.

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ.

- Đất ở được sử dụng kết hợp với mục đích nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công trình sự nghiệp có mục đích kinh doanh.

- Đất có mặt nước được sử dụng kết hợp đa mục đích theo quy định tại các điều 188, 189 và 215 của Luật này.

- Đất tôn giáo, đất tín ngưỡng được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ.

- Đất quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 của Luật này được sử dụng kết hợp mục đích nông nghiệp, xây dựng công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ, thông tin, quảng cáo ngoài trời, điện mặt trời.

Các trường hợp sử dụng đất kết hợp với thương mại, dịch vụ quy định phải lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan thuế cũng dẫn Điều 2 Nghị định số 53/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo đó, đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cụ thể gồm:

- Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, gồm: Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế);

- Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 Nghị định được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Từ các quy định trên, Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trường hợp sử dụng đất nông nghiệp kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp thì phần diện tích đất sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.