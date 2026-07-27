Ông N.V.T. (Đắk Lắk) cho biết, năm 2026, ông hoàn tất thủ tục thừa kế và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất gồm 80m2 đất ở và 800m2 đất trồng cây lâu năm (đất vườn) cùng thửa.

Hiện ông muốn chuyển mục đích sử dụng 320m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Tuy nhiên, cán bộ địa phương hướng dẫn rằng hồ sơ thực hiện trong năm 2026 không thuộc đối tượng giảm tiền sử dụng đất.

Trong khi đó, qua tìm hiểu quy định pháp luật, ông được biết từ ngày 1/1/2026, người dân vẫn được áp dụng mức thu bằng 30% chênh lệch tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 254/2025/QH15.

“Trường hợp của tôi chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2026 có được áp dụng chính sách này hay không? Căn cứ pháp lý cụ thể thế nào?”, ông T. đề nghị cơ quan thuế giải đáp.

Người dân băn khoăn, đất nhận thừa kế, điều kiện nào để được tính 30% tiền sử dụng đất khi chuyển sang đất ở. Ảnh minh họa: Nguyễn Lê

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 11 tỉnh Đắk Lắk dẫn điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quy định, khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở thì tiền sử dụng đất được tính theo các mức:

Bằng 30% phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp đối với diện tích chuyển mục đích trong hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Bằng 50% phần chênh lệch đối với diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức giao đất ở.

Bằng 100% phần chênh lệch đối với diện tích vượt quá một lần hạn mức giao đất ở.

Chính sách này chỉ được áp dụng một lần đối với một hộ gia đình, cá nhân và trên một thửa đất.

Ngoài ra, Điều 6 Nghị định 50/2026 của Chính phủ cũng quy định việc tính tiền sử dụng đất theo mức ưu đãi nêu trên chỉ được áp dụng một lần. Nếu hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất đủ điều kiện thì được lựa chọn một thửa để hưởng chính sách và phải cam kết chưa từng áp dụng đối với thửa đất khác.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện người sử dụng đất đã từng được hưởng chính sách nhưng vẫn tiếp tục đề nghị áp dụng thì cơ quan thuế sẽ tính lại tiền sử dụng đất theo mức 100% phần chênh lệch, đồng thời người sử dụng đất phải nộp khoản tiền tương đương tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Việc tính số lần chuyển mục đích sử dụng đất, xác định hạn mức giao đất ở, lựa chọn thửa đất chuyển mục đích sử dụng đất để áp dụng theo quy định được tính từ ngày 1/8/2024.

Theo Thuế cơ sở 11 tỉnh Đắk Lắk, trường hợp ông T. được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện thừa kế trong năm 2026 và nay có nhu cầu chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì vẫn có thể được áp dụng mức thu 30% tiền sử dụng đất, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254.

Cụ thể, thửa đất chuyển mục đích phải thuộc một trong các trường hợp sau:

Đất vườn, ao hoặc đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất.

Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng đã được tách để chuyển quyền sử dụng đất.

Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng được đơn vị đo đạc tách thành các thửa riêng khi lập bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2014.

Đồng thời, từ ngày 1/8/2024 đến nay, ông T. chưa từng được áp dụng chính sách tính tiền sử dụng đất theo điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254 đối với bất kỳ thửa đất nào.