Dừng, đỗ ô tô ngược chiều không chỉ gây cản trở, mất an toàn cho các phương tiện đang lưu thông mà còn khiến nhiều người đi đường bức xúc. Dù hành vi này đã có quy định xử phạt, một bộ phận tài xế vẫn tùy tiện dừng xe theo hướng ngược lại với chiều di chuyển hoặc dừng xe ở phía trái đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Nhiều tài xế dừng đỗ xe ngược chiều một cách khá tùy tiện. Ảnh: OFFB

Hai cách hiểu về lỗi "dừng đỗ xe ngược chiều"

Khoản 5 Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: "Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình".

Đồng thời, khoản 6 Điều 18 của luật này cũng nêu rõ: "Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Còn tại khoản 4, Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 cũng quy định: "Người điều khiển phương tiện không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây: Bên trái đường một chiều; trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt; song song với một xe khác đang dừng, đỗ;...".

Như vậy, hành vi "dừng đỗ xe ngược chiều" không chỉ được hiểu là việc dừng đỗ xe trái đường, ngược với chiều di chuyển mà còn là việc để xe dừng đỗ ở bên trái của đường một chiều (gần với dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy).

(Một chiếc ô tô con ngang nhiên dừng xe bên làn trái đường, sát dải phân cách gây nguy hiểm cho các phương tiện phía sau. Nguồn video: Quang Trung)

Mức phạt với hành vi dừng đỗ xe ngược chiều là bao nhiêu?

Trên thực tế, việc dừng đỗ xe ngược chiều trong cả hai trường hợp nêu trên đều rất nguy hiểm, bởi trước khi đến và sau khi di chuyển khỏi vị trí dừng đỗ ngược chiều như vậy, các xe ô tô này chắc chắn phải di chuyển sang bên trái đường, ngược theo chiều lưu thông và có nguy cơ đối đầu với các phương tiện khác.

Còn trường hợp xe dừng đỗ ở bên trái đường, sát dải phân cách thì ngoài chiếm dụng lòng đường còn có thể dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng bởi đó thường là làn đường có tốc độ cao nhất và các phương tiện hay sử dụng để vượt nhau.

Hành vi "dừng xe, đỗ xe tại vị trí bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi có thể bị phạt tiền tới 3 triệu đồng, trừ 2 điểm trên GPLX. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đây là hai hành vi vi phạm khác biệt và mức xử phạt cũng khác nhau.

Theo khoản 2, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với hành vi "dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy", người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng.

Còn tại khoản 4, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với hành vi "dừng xe, đỗ xe tại vị trí bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất;...", tài xế bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Với bất cứ việc dừng đỗ xe trái quy định nào gây ùn tắc giao thông, người điều khiển phương tiện cũng sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX (theo khoản 5, khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính của hành vi dừng, đỗ ô tô ngược chiều là thói quen tùy tiện của một bộ phận lái xe. Trong trường hợp này khi cần dừng, đỗ, tài xế nên đi thêm một đoạn, quay đầu ở nơi thích hợp rồi đưa xe vào vị trí bên phải theo chiều di chuyển để đảm bảo an toàn, đồng thời tránh việc bị lực lượng chức năng xử phạt.

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