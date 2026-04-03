Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Nhung (SN 1978, trú tại thôn Vĩnh Đại, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung. Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 9/2023, Nguyễn Thị Nhung đã đưa ra các thông tin gian dối, tạo lập hợp đồng kinh tế và hợp đồng góp vốn đầu tư nhằm chiếm đoạt 850 triệu đồng của ông Nguyễn Hữu H. (SN 1984, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An).

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đáng chú ý, ngoài vụ việc trên, cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến Nguyễn Thị Nhung với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.