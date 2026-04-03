Ngày 3/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1984, ở Hà Nội) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào đầu năm 2019, chị Phạm Thị Bích Đ. (SN 1981, ở TPHCM) có chồng là Phạm Quốc Huy (SN 1981) bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt, khởi tố về tội Buôn lậu và tạm giam tại trại giam T16, Bộ Công an.

Khi Quốc Huy bị tạm giam, em trai chị Đ. nhờ Đỗ Đức M. (ở Đồng Nai), anh em kết nghĩa với chị Đ., tìm cách giúp đỡ.

Ông M. đã gọi điện cho Nguyễn Văn Nam nhờ giúp gia đình chị Đ. được thăm gặp, xin cho anh Huy được tại ngoại và giảm nhẹ hình phạt khi đưa ra xét xử.

Thời điểm đó, Nam đang làm nghề khai thác, chế biến gỗ ở tỉnh Gia Lai và gặp khó khăn kinh tế, nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ông M.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Nam nói với ông M. sẽ giúp “chạy án” cho anh Huy và yêu cầu ông ra Hà Nội gặp để làm việc. Ngày 9/2/2019, tại Hà Nội, Nam gặp ông M., đồng thời liên hệ với một luật sư là giám đốc một công ty luật để hỏi về thủ tục luật sư.

Ngày 11/2/2019, Nam nói với ông M. chi phí để lo công việc là từ 5,5-6 tỷ đồng. Ông M. báo chị Đ., chị đồng ý mức chi phí.

Do gia đình chị Đ. chưa đủ tiền, ông M. thỏa thuận ứng trước 3,5 tỷ đồng cho Nam để nhờ lo việc thăm gặp và xin tại ngoại cho anh Huy.

Sau khi nhận 3,5 tỷ đồng, bị cáo hứa sẽ lo cho gia đình chị Đ. được thăm gặp anh Huy và sau ít nhất 1/3 thời gian tạm giam, anh Huy sẽ được tại ngoại.

Ngày 22/2/2019, bị cáo hẹn gia đình chị Đ. ra Hà Nội thăm gặp anh Huy, nhưng khi họ đến, bị cáo không thực hiện được lời hứa.

Biết Nam không lo được việc nên gia đình chị Đ. đã đòi lại tiền. Tuy nhiên, bị cáo không trả, nói rằng đã dùng 3,3 tỷ đồng để lo “chạy án”, chỉ còn giữ lại 200 triệu đồng.

Ngày 15/6/2019, Nguyễn Văn Nam yêu cầu ông M. đưa nốt 2,5 tỷ đồng cho đủ 6 tỷ đồng như thỏa thuận ban đầu, thì Nam sẽ lo “chạy án” cho anh Huy. Còn không là do phía ông M. tự ý bỏ việc, Nam sẽ không trả lại số tiền đã nhận.

Biết bị Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 1/9/2019 ông M. gửi đơn tố giác tới Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội, và đến 17/9/2019 cơ quan điều tra thụ lý giải quyết.

Quá trình điều tra, Nam khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, tháng 6/2025, Nguyễn Văn Nam bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 15 năm tù về tội Buôn lậu và 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh là 18 năm tù.