Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Hoàng Minh Tiến (SN 2002, trú tại Ninh Bình), đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại một cửa hàng Circle K trên địa bàn.

Hoàng Minh Tiến (áo đen) đang thực hiện hành vi cướp. Ảnh: Cắt từ clip

Theo điều tra, khoảng 2h sáng 14/3, do cần tiền tiêu xài, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản. Từng làm việc tại Circle K, đối tượng nắm rõ quy trình hoạt động nên chuẩn bị dao, di chuyển bằng xe máy, che biển số để tìm mục tiêu cửa hiệu vắng người.

Sau khi bỏ qua một số cửa hàng đông khách, đến khoảng 3h40, Tiến chọn cửa hàng tại Ngô Thì Nhậm (phường Hà Đông, Hà Nội), nơi chỉ có một nữ nhân viên làm việc. Giả vờ mua hàng, đối tượng tiếp cận quầy thu ngân, rút dao đe dọa, buộc nạn nhân lùi lại.

Lợi dụng sự hoảng loạn, Tiến mở khay tiền, lấy hơn 2,5 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, đối tượng mang tiền đi chơi game và tiêu hết.

Không lâu sau, Tiến đến Công an phường Hà Đông đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.