Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 dài ngày đã chính thức bắt đầu, nhu cầu về quê, đi du lịch bằng ô tô của người dân cũng tăng cao. Với những hành trình dài hàng trăm km, tình trạng kỹ thuật của xe là yếu tố quan trọng để chuyến đi diễn ra an toàn, hạn chế những sự cố ngoài ý muốn.

Theo các kỹ sư ô tô, dù là xe đời mới hay những chiếc xe đã sử dụng nhiều năm, chủ xe vẫn nên dành vài phút kiểm tra nhanh một số hạng mục quan trọng trước khi nổ máy. Việc “soi” xe ngay tại nhà ngay trước lúc khởi hành có thể giúp phát hiện sớm những bất thường và tránh nguy cơ phải "nằm đường” giữa hành trình.

Trước những chuyến đi dài, tài xế nên kiểm tra 1 vòng quanh xe thay vì chỉ lên xe là nổ máy đi ngay. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dưới đây là các vị trí trên ô tô mà chủ xe cần chú ý quan sát, kiểm tra trước khi nổ máy:

Kính lái

Kính lái là bộ phận dễ quan sát nhất khi tài xế tiến lại gần xe. Sau khi đỗ ngoài trời, bề mặt kính thường bám bụi, lá cây, cành nhỏ hoặc các chất bẩn khác. Nếu không kiểm tra và làm sạch trước khi khởi hành, những lớp bẩn này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tầm quan sát.

Đặc biệt, việc dùng cần gạt mưa trên kính nhiều bụi bẩn không những khó làm sạch mà còn dễ tạo thành các vệt lem, làm giảm khả năng quan sát. Các hạt bụi, cát mắc trên bề mặt kính cũng có thể khiến lưỡi gạt nhanh mòn và trong một số trường hợp làm xước kính.

Vì vậy, trước khi lên đường, tài xế nên dành vài giây quan sát toàn bộ kính lái, loại bỏ lá cây, bụi bẩn hoặc vật cản bám trên bề mặt. Đây là thao tác đơn giản nhưng có thể giúp cải thiện tầm nhìn ngay từ những phút đầu tiên của hành trình.

Lốp xe

Lốp là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, có ảnh hưởng lớn đến khả năng bám đường và an toàn khi vận hành. Trước mỗi chuyến đi dài, tài xế nên kiểm tra nhanh tình trạng lốp bằng mắt thường và xử lý ngay nếu phát hiện bất thường.

Những dấu hiệu như lốp non hơi, rách, phồng hoặc có dị vật, đinh găm vào cần được đặc biệt lưu ý. Nếu lốp thiếu hơi, có thể dùng bơm mini để bổ sung tạm thời hoặc đưa xe tới gara, điểm dịch vụ gần nhất để kiểm tra và xử lý trước khi đi đường dài.

Nếu phát hiện đinh hoặc vật nhọn cắm vào lốp, không nên vội rút ra bởi việc này có thể khiến lốp mất hơi nhanh hơn. Trong trường hợp lốp đã quá cũ, gai lốp mòn nhiều hoặc xuất hiện các dấu hiệu xuống cấp, chủ xe cũng nên thay mới thay vì tiếp tục sử dụng để tiết kiệm chi phí.

Khu vực gầm xe

Trong lúc kiểm tra lốp, tài xế cũng nên dành vài giây quan sát khu vực gầm xe. Đây là vị trí có thể phát hiện sớm một số bất thường mà nếu bỏ qua, chúng có thể gây rắc rối trong quá trình di chuyển.

Hãy kiểm tra xem dưới gầm hoặc gần bánh xe có vật thể lạ như gỗ, đá, gạch hay các vật sắc nhọn mắc lại hay không. Những vật này có thể bị bánh xe cán qua, gây thủng hoặc hư hỏng lốp.

Quan sát gầm xe có thể "bắt" được nhiều bệnh ngay trước khi khởi hành. Ảnh: Otohui

Một dấu hiệu khác cần lưu ý là các vết dầu hoặc chất lỏng bất thường dưới gầm. Nếu phát hiện vết loang, tài xế nên kiểm tra kỹ hơn khoang động cơ và đưa xe đi kiểm tra để xác định nguồn rò rỉ. Tình trạng rò rỉ dầu kéo dài có thể khiến lượng dầu động cơ giảm xuống mức nguy hiểm, làm tăng nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng khi xe vận hành đường dài.

Ngoài ra, nếu phát hiện phân chuột, rác hoặc dấu hiệu động vật trú ngụ quanh gầm và khoang động cơ, chủ xe cũng nên kiểm tra kỹ hệ thống dây điện, ống dẫn và các chi tiết liên quan. Chuột có thể cắn phá dây điện, gây chập hoặc khiến một số hệ thống trên xe hoạt động bất thường.

Dưới nắp capo

Sau khi kiểm tra bên ngoài, tài xế nên mở nắp ca-pô để quan sát nhanh khoang động cơ. Với những chuyến đi dài, hệ thống làm mát và dầu động cơ là hai hạng mục đặc biệt cần chú ý.

Trước hết, hãy kiểm tra mức nước làm mát, đảm bảo nằm trong khoảng quy định giữa vạch MIN và MAX. Nếu mức nước thấp bất thường, cần bổ sung đúng loại dung dịch theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đồng thời kiểm tra khả năng rò rỉ.

Với những chiếc xe đã sử dụng nhiều năm, các đường ống, gioăng và chi tiết của hệ thống làm mát có thể bị lão hóa. Nếu không phát hiện sớm, tình trạng thiếu nước làm mát có thể khiến động cơ quá nhiệt, thậm chí gây hư hỏng nặng.

Dầu động cơ cũng nên được kiểm tra bằng que thăm dầu, nếu xe được trang bị. Mức dầu cần nằm trong giới hạn cho phép, đồng thời tài xế nên quan sát xung quanh khoang động cơ để phát hiện dấu hiệu rò rỉ.

Nếu xe đã gần đến thời điểm thay dầu theo khuyến cáo của nhà sản xuất, nên thực hiện bảo dưỡng trước chuyến đi thay vì cố kéo dài thời gian sử dụng. Điều này giúp xe vận hành ổn định hơn trên những hành trình dài.

Kính lái bị bẩn, đọng nhiều lá cây, hết nước rửa kính... sẽ khiến tài xế gặp rất nhiều phiền phức nếu trời đổ mưa

Nước rửa kính, cần gạt mưa

Nước rửa kính và cần gạt mưa không ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của động cơ, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tầm nhìn của tài xế, đặc biệt khi lái xe đường dài gặp mưa hoặc kính lái bị bám bụi, bùn đất.

Trước khi khởi hành, nên kiểm tra lượng nước rửa kính và bổ sung nếu cần. Tốt nhất nên sử dụng dung dịch rửa kính chuyên dụng thay vì nước lã hoặc nước khoáng, bởi các loại nước này có thể chứa khoáng chất, tạo cặn và ảnh hưởng đến hệ thống phun rửa kính về lâu dài.

Cần gạt mưa cũng nên được kiểm tra nhanh bằng cách quan sát tình trạng lưỡi gạt và thử hoạt động nếu cần. Nếu lưỡi gạt đã chai cứng, nứt hoặc để lại nhiều vệt nước trên kính, nên thay mới trước chuyến đi.

Như vậy, chỉ với khoảng 2-3 phút kiểm tra nhanh quanh xe, tài xế có thể phát hiện sớm nhiều dấu hiệu bất thường trước khi lăn bánh. Với những chuyến đi dài như trong dịp nghỉ lễ, xử lý các vấn đề ngay từ nhà luôn an toàn và chủ động hơn nhiều so với việc phải dừng xe giữa đường để khắc phục sự cố.

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