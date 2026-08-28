Khác với lốp dự phòng cùng kích thước với bộ lốp chính, loại lốp cỡ nhỏ, thường được gọi là lốp “donut”, có đường kính và bề rộng nhỏ hơn khá nhiều. Nhà sản xuất trang bị loại lốp này nhằm giảm trọng lượng, tiết kiệm diện tích khoang hành lý và giảm chi phí. Tuy nhiên, đổi lại, đây chỉ là chiếc lốp dùng trong tình huống khẩn cấp để giúp xe di chuyển tới nơi sửa chữa hoặc thay thế lốp chính.

Nhiều hãng xe trang bị lốp dự phòng với kích nhỏ hơn khá nhiều so với lốp tiêu chuẩn. Ảnh: OtoHui

Không nên coi lốp dự phòng là lốp chính

Các chuyên gia cho rằng, việc nhiều hãng xe trang bị lốp dự phòng cỡ nhỏ chủ yếu nhằm tiết kiệm không gian và giảm trọng lượng. Nhờ kích thước gọn và mỏng hơn, loại lốp này dễ bố trí trong khoang chứa dưới sàn cốp, đồng thời giúp giảm một phần khối lượng xe và chi phí sản xuất.

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Kiên Phong (Yên Hoà, Hà Nội) cho rằng, lốp dự phòng cỡ nhỏ thường được thiết kế và màu sắc khác biệt, chuyên cho mục đích sử dụng tạm thời khi gặp sự cố, vì vậy có kết cấu và giới hạn vận hành khác với lốp tiêu chuẩn.

"Lốp dự phòng cỡ nhỏ có kích thước khác với các lốp còn lại, khiến đặc tính vận hành của xe bị thay đổi đáng kể. Diện tích tiếp xúc với mặt đường nhỏ hơn cũng có thể làm giảm độ bám, trong khi khả năng chịu tải và tản nhiệt không được thiết kế để vận hành liên tục như lốp tiêu chuẩn", anh Kiên nói.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, việc một bánh xe có đường kính khác biệt có thể làm tốc độ quay giữa các bánh không hoàn toàn giống nhau. Với những mẫu xe sử dụng hệ dẫn động phức tạp hoặc có các hệ thống điện tử kiểm soát lực kéo, ABS, cân bằng điện tử, sự chênh lệch này có thể ảnh hưởng đến cách xe vận hành.

Theo anh Kiên, trên thực tế sai lầm phổ biến của nhiều tài xế là sau khi thay lốp dự phòng cỡ nhỏ vẫn tiếp tục sử dụng trong nhiều ngày, thậm chí chạy đường dài hoặc đi cao tốc. Điều này có thể dẫn tới việc chiếc xe sẽ thiếu an toàn, bị mất lái, thậm chí có thể gây nổ lốp và gây tai nạn trên đường.

Lốp dự phòng cỡ nhỏ đi được bao xa và tốc độ bao nhiêu?

Kỹ sư Dương Trung Kiên cho rằng, đã là lốp dự phòng thì chắc chắn không thể và không nên đi xa. Sau khi thay lốp dự phòng, tài xế nên coi đây là tình huống "chữa cháy” và sớm tìm nơi kiểm tra, vá hoặc thay thế chiếc lốp bị hỏng, thay vì tiếp tục sử dụng cho những hành trình dài.

Hầu hết các nhà sản xuất cho rằng loại lốp này chỉ nên dùng trong quãng đường ngắn nhất có thể, đủ để người lái đưa xe tới cơ sở sửa chữa hoặc thay thế lốp chính, đồng thời không nên chạy quá 70 dặm (tương đương khoảng 110km).

"Do có kích thước và kết cấu lớp bố thép và polyester bên dưới lớp cao su mảnh và chịu lực kém hơn lốp tiêu chuẩn, lốp dự phòng cỡ nhỏ thường có khả năng chịu tải và độ bền hạn chế hơn. Nếu sử dụng trong thời gian dài, lốp có thể nóng bất thường, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và an toàn của xe", kỹ sư Dương Trung Kiên cho biết.

Với tốc độ di chuyển, thông thường giới hạn tốc độ sẽ được ghi trên chính chiếc lốp đó hoặc trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của các nhà sản xuất. Theo anh Kiên, tốc độ của xe khi sử dụng lốp dự phòng cỡ nhỏ không nên vượt quá 70 km/h.

Sau khi thay lại lốp chính, cần kiểm tra và cân bằng lại cả 4 lốp để chiếc xe đạt tình trạng tốt nhất. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài ra, vị chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên cho tài xế cần tránh chở quá tải khi đang sử dụng lốp dự phòng cỡ nhỏ. Khi xe chở nặng, tải trọng dồn lên chiếc lốp có kích thước nhỏ hơn sẽ lớn hơn, đặc biệt trong những tình huống vào cua, phanh hoặc đi trên mặt đường xấu.

Trường hợp cần thay lốp dự phòng, không nên sử dụng loại lốp này ở bánh xe dẫn động. Ví dụ với các dòng sedan sử dụng cầu trước hoặc xe AWD thì nên đảo lốp để lắp ở bánh sau. Sau khi thay lốp, tài xế cũng không nên quên kiểm tra áp suất của lốp dự phòng. Đây là chi tiết thường bị bỏ qua bởi chiếc lốp nằm lâu ngày trong cốp xe, đến khi cần sử dụng, không ít chiếc đã bị non hơi hoặc xuống cấp.

"Lốp dự phòng dù ít được sử dụng vẫn cần được kiểm tra định kỳ cùng với 4 lốp chính, gồm áp suất, tình trạng cao su và tuổi thọ. Một chiếc lốp dự phòng không đảm bảo chất lượng có thể trở nên vô dụng đúng vào thời điểm tài xế cần đến nó nhất", kỹ sư Dương Trung Kiên chia sẻ.

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