Tính năng đặt vé máy bay trên ứng dụng Ngân hàng số VietinBank iPay Mobile

Mỗi giao dịch là một cơ hội trúng vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines

Những ngày cuối năm luôn là thời điểm "nóng" của các chuyến đi, từ hành trình về quê sum họp đến những chuyến du lịch "đổi gió" để khởi động năm mới. Nhu cầu di chuyển tăng mạnh người dùng có xu hướng ưu tiên lựa chọn các kênh đặt vé vừa tiện lợi, vừa tích hợp nhiều ưu đãi thiết thực.

Nắm bắt nhu cầu đó, VietinBank iPay Mobile tung ra hàng loạt chương trình khuyến mại đặt vé máy bay, giúp khách hàng có thêm cơ hội di chuyển tiết kiệm trong dịp cuối năm. Với chương trình “Bay cùng VietinBank iPay Mobile”, mỗi giao dịch đặt vé máy bay thành công trên 3 triệu đồng tại ứng dụng sẽ tương ứng với một cơ hội quay số trúng thưởng. Phần quà dành cho người may mắn nhất là 1 vé khứ hồi Vietnam Airlines, áp dụng cho mọi hành trình nội địa hoặc quốc tế.

Đồng thời, để hỗ trợ chi phí đi lại dịp cao điểm, chương trình Flash Sale Tết 2026 (diễn ra từ 17/12 - 31/12/2025) tung ra các mức giảm sâu chưa từng có. Khách hàng chỉ cần nhập mã BAYTET2026 giảm ngay 26% (tối đa 1 triệu đồng) cho mọi chặng bay nội địa và quốc tế.

Khách hàng trải nghiệm đặt vé máy bay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile

Vừa hoàn tất đặt vé cho chuyến đi du lịch Đà Nẵng, chị Thanh Tâm (Hà Nội) chia sẻ: "Cuối năm lên kế hoạch du lịch, mình ưu tiên đặt vé trên VietinBank iPay Mobile vì vừa áp được mã giảm giá giúp tiết kiệm cả triệu đồng, lại vừa hy vọng có thêm cơ hội trúng vé khứ hồi để dành cho chuyến đi sau".

Đặt vé máy bay nhanh, gọn ngay trên ứng dụng ngân hàng



Không chỉ là câu chuyện chi phí, sự tiện lợi trong thao tác cũng là lý do khiến người dùng ngày càng ưa chuộng đặt vé qua ứng dụng ngân hàng.

Quy trình đặt vé trên VietinBank iPay Mobile được tối ưu hóa chỉ trong vài bước đơn giản: từ so sánh giá, lựa chọn hãng bay, khung giờ đến thanh toán và nhận vé điện tử đều diễn ra ngay trên ứng dụng. Khách hàng không cần chuyển đổi qua lại giữa nhiều trang web hay ứng dụng trung gian, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian.

Đặc biệt, vé điện tử được lưu trữ tự động trên ứng dụng giúp người dùng dễ dàng quản lý lịch trình. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu đổi vé hay hoàn hủy, đội ngũ chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 luôn sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo hành trình di chuyển luôn suôn sẻ.

Anh Hoàng Minh (TP.HCM) cho biết: "Tôi thường xuyên đặt vé máy bay để di chuyển nhưng có lúc cần đổi chuyến gấp. Khi cần gọi tổng đài luôn hỗ trợ 24/7, kể cả nửa đêm, là được hướng dẫn xử lý nhanh để kịp lịch công việc. Nhờ vậy tôi yên tâm đặt vé ngay trên VietinBank iPay Mobile, vừa thuận tiện, vừa có người hỗ trợ khi cần”.

Nhờ những ưu đãi hấp dẫn và nền tảng công nghệ tiện ích, hành trình di chuyển cuối năm của khách hàng trở nên trọn vẹn hơn, gạt bỏ nỗi lo về chi phí hay các thủ tục rườm rà.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại “Bay cùng VietinBank iPay Mobile” tại: Hotline: 1900 5555 20 Website: Link RÚT GỌN https://www.vietinbank.vn/assets/b8a9f234-3b9c-42c1-8690-a3abe870bc10)

Bích Đào