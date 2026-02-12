Theo đại diện Cục CSGT, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.

Trước tình hình đó, căn cứ mức độ ùn tắc giao thông hoặc yêu cầu phục vụ hội nghị, sự kiện trên địa bàn TPHCM, lực lượng CSGT triển khai các biện pháp cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện đối với một loại, một số loại hoặc toàn bộ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ hướng về trung tâm Thành phố.

1. Đối với các tuyến cao tốc

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận: Triển khai lần lượt từ các nút giao Bến Lức (Km 20), Tân An (Km 36+500), Thân Cửu Nghĩa (Km 49+620), Cai Lậy (Km 66+493), Cái Bè (Km 81+323), An Thái Trung (Km 101+126).

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Triển khai từ nút giao Ba Bàu.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Triển khai lần lượt từ các nút giao TL.720 (Km 38+088); nút giao với QL 55 (Km 27); Xuân Lộc (Km 63), nút giao với ĐT.765 (Km 69+500), nút giao QL56 (Km 84+136), nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Km 99).

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây: Triển khai từ nút giao Dầu Giây.

2. Đối với các tuyến quốc lộ

Quốc lộ 1A từ phía Bắc: Triển khai từ các giao lộ ngã tư Vũng Tàu (Km 1872 Quốc lộ 1A, phường Trấn Biên, Đồng Nai); Km 1863+500 Quốc lộ 1A (phường Long Bình, Đồng Nai); nút giao Ba Bàu (Km 1717 Quốc lộ 1A); nút giao Trị An (Km 1855+600 Quốc lộ 1A, xã Bình Minh, Đồng Nai); nút giao Quốc lộ 1A (Km 1851+500, xã Bình Minh, Đồng Nai); nút giao Dầu Giây; nút giao Quốc lộ 56; nút giao với Tỉnh lộ 765, nút giao Xuân Lộc, nút giao Tỉnh lộ 720 (Km 1762+150 Quốc lộ 1A), nút giao với Quốc lộ 55 (Km 1749+200 Quốc lộ 1A).

Quốc lộ 1A từ Tây Ninh (Long An cũ): Triển khai từ giao lộ Quốc lộ 1A với Quốc lộ 62.

Quốc lộ 13: Triển khai từ ngã tư Sở Sao (Quốc lộ 13 giao Tỉnh lộ 741) hoặc từ ngã năm Phước Kiến (Quốc lộ 13 với Huỳnh Văn Cù).

Quốc lộ 22: Triển khai từ giao lộ Bời Lời - Quốc lộ 22 cũ.

Quốc lộ 60: Triển khai từ giao lộ vòng xoay Trung Lương.

Quốc lộ 51: Triển khai từ các giao lộ: Km 65+500 Quốc lộ 51 (phường Bà Rịa, TPHCM); Km 62 Quốc lộ 51 (phường Long Hương, TPHCM); Km 54 Quốc lộ 51 (phường Tân Hòa, TPHCM); Km 44+300 Quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ, TPHCM); Km 43 Quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ, TPHCM).

Giao thông ùn ứ trên các tuyến đường Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1 (TPHCM) đi các tỉnh miền Tây.

Ảnh: Nguyễn Huế.

Trong thời gian triển khai các biện pháp cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện giao thông di chuyển vào một, một số hoặc toàn bộ các tuyến đường trên, lực lượng CSGT tổ chức phân luồng cho các phương tiện đi theo lộ trình thay thế.

1. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Tây Nam

Các tài xế lựa chọn một trong các tuyến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Quốc lộ 1A hoặc Quốc lộ N2 (đường Hồ Chí Minh) để đi TPHCM và các tỉnh Tây Nguyên.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận: Các phương tiện đi theo lộ trình Bến Lức (Km 20), Tân An (Km 36+500), Thân Cửu Nghĩa (Km 49+620), Cai Lậy (Km 66+493), Cái Bè (Km 81+323), An Thái Trung (Km 101+126) đi Quốc lộ 1A - TPHCM và các tỉnh Tây Nguyên.

Tại nút giao An Thái Trung (Km 101+126) trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Quốc lộ 30 - đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ N2 - rẽ phải đi Tỉnh lộ 823 - Tỉnh lộ 8 đến phường Thủ Dầu Một (TPHCM) và đi các tỉnh Tây Nguyên.

Các phương tiện đi trên các tuyến đường phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) - vòng xoay ngã ba Trung Lương - Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 866 - Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 rẽ phải đi Tỉnh lộ 823 - Tỉnh lộ 8 - đến phường Thủ Dầu Một (TPHCM) và đi các tỉnh Tây Nguyên hoặc Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 825 - Tỉnh lộ 824 - Nguyễn Văn Bứa (TPHCM) và ngược lại.

2. Tuyến Quốc lộ 1A, địa bàn tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) đi TPHCM

Đối với xe ô tô: Tại Km 1948 Quốc lộ 1A các phương tiện rẽ vào Quốc lộ 62 - vào cao tốc TPHCM - Trung Lương tại nút giao Tân An (Km 36+500) hoặc đi tiếp Quốc lộ 1A đến Km 1933 → rẽ vào Tỉnh lộ 830 → đến nút giao Bến Lức cao tốc TPHCM - Trung Lương (Km 20) - nhập vào đường cao tốc TPHCM - Trung Lương → TPHCM.

Đối với xe mô tô: Tại Km 1948 Quốc lộ 1A - các phương tiện rẽ vào Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 - Tỉnh lộ 824 (xã Mỹ Hạnh) hoặc đi Tỉnh lộ 825 (xã Đức Hòa) - Nguyễn Văn Bứa hoặc Trần Văn Giàu - TPHCM.

3. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Tây Bắc

Các phương tiện lựa chọn một trong các tuyến đường Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 hoặc đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ N2 để đến TPHCM và các tỉnh miền Tây.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) từ các tỉnh Tây Nguyên ra, vào cửa ngõ TPHCM hoặc trên tuyến Quốc lộ 22 từ tỉnh Tây Ninh ra, vào cửa ngõ TPHCM: Các phương tiện từ Tây Ninh đi TPHCM và ngược lại: Phường Trảng Bàng (Tây Ninh) - Tỉnh lộ 822 - Quốc lộ N2 rẽ trái Tỉnh lộ 823 - Phan Văn Khải - Cầu vượt Củ Chi (TPHCM) và ngược lại.

4. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Bắc

Các phương tiện lựa chọn một trong các tuyến đường Quốc lộ 1A hoặc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đi TPHCM, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh miền Tây.

5. Phương tiện giao thông đường bộ từ các tỉnh hướng Đông

Các phương tiện lựa chọn một trong các tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc Quốc lộ 1A để đi TPHCM, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh miền Tây.