Sau khi hoàn cảnh của của bé Trần Hoàng Minh Anh (SN 2018) được Báo VietNamNet chia sẻ qua bài viết: “Con gái bị tim bẩm sinh, mẹ nghèo bất lực không lo đủ 80 triệu đồng cứu con”, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng bạn đọc. Số tiền 90.487.966 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp đỡ bé Minh Anh đã được đại diện Báo VietNamNet chuyển đến tận tay gia đình.

Bé Trần Hoàng Minh Anh đã được phẫu thuật tim thành công.

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, năm 2018, chị Hoàng Thị Hương sinh con thứ hai là bé Trần Hoàng Minh Anh. Trớ trêu thay, ngay từ khi chào đời, bé Minh Anh đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ đó, mẹ con chị thường xuyên phải vào viện điều trị.

Bé được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Do bé còn quá nhỏ, việc phẫu thuật lúc đó có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên cứ khoảng ba tháng một lần, theo lịch hẹn của bác sĩ, chị Hương lại đưa con đi khám định kỳ và mua thuốc duy trì chức năng tim mạch.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 5/2025, khi đang học tại trường, bé Minh Anh đột ngột có triệu chứng khó thở. Sau khi được đưa vào viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán tình trạng tim của bé đã chuyển biến nghiêm trọng và cần phẫu thuật càng sớm càng tốt để có cơ hội hồi phục.

Chi Hương cho biết, sau khi nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet, gia đình đã lập tức cho con gái nhập viện và được bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật kịp thời.

“Bác sĩ nói, ca mổ của con rất thành công, hiện con đang điều trị phục hồi. Con tôi được như ngày hôm nay là nhờ công đức của mọi người giúp đỡ. Ân nghĩa này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”, chị Hương xúc động bày tỏ.