MS 2025.261

Trong căn nhà nhỏ, di ảnh ông Nguyễn Trọng Hùng (SN 1979) vẫn còn nghi ngút khói hương. Nỗi mất mát quá lớn khiến gia đình chưa kịp nguôi ngoai, thì tất cả lại dồn mọi hy vọng mong manh vào Dung – cô con gái út đang trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ phải sống liệt giường.

Tối 13/6/2025, trên đường từ nơi làm thêm tại xưởng sản xuất đồ chơi ở Hải Phòng trở về, Dung gặp tai nạn khi chỉ cách nhà khoảng 3km. Vụ tai nạn khiến Dung bị chấn thương nặng.

Dung được cấp cứu tại Bệnh viện Hưng Yên, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong đêm. Bác sĩ cho biết, em bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, vì vậy, ca mổ khẩn cấp diễn ra ngay sau đó.

Không chỉ tổn thương não, Dung còn mắc thêm viêm phổi, suy thận, nhiễm trùng, khiến chi phí điều trị đội lên gần 400 triệu đồng. Vết thương nặng khiến em bị liệt tứ chi, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của gia đình.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Dung bị di chứng nặng nề

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, ngày 17/9, Dung được chuyển về Bệnh viện Thái Bình tiếp tục phục hồi chức năng và trải qua ca ghép sọ. Mặc dù đã được phẫu thuật, tuy nhiên Dung vẫn chưa thể đi lại được, tình trạng sức khỏe của Dung vẫn rất xấu, tiên lượng lâu dài khó lường.

Trong lúc con gái còn hôn mê, ngày 29/7/2025, ông Nguyễn Trọng Hùng – cha của Dung – bất ngờ đột quỵ và qua đời. Ông vốn là lao động nông nghiệp, tranh thủ làm thêm công nhân để nuôi vợ và ba con. Sự ra đi đột ngột của ông là cú sốc quá lớn đối với gia đình vốn đã nghèo khó.

Mẹ của Dung – bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1980) – từ khi con nhập viện phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc. Chồng mất, con nguy kịch, gánh nợ viện phí chồng chất khiến bà gần như suy sụp.

Dung đang cấp cứu ở bệnh viện thì cha em đột ngột qua đời.

“Giờ tôi chỉ mong con có thể hồi phục phần nào. Nhưng thuốc điều trị não hầu hết nằm ngoài danh mục bảo hiểm, gia đình thực sự không còn khả năng xoay xở”, bà Hoa nghẹn ngào.

Ngoài Dung và chị gái, trong gia đình còn em trai út Nguyễn Hoàng Quốc Việt (SN 2016) đang học lớp 4. Bà nội của Dung cũng đang điều trị u não, sức khỏe suy yếu.

Theo Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức, Dung bị chấn thương sọ não nặng, di chứng kéo dài, đã trải qua ca ghép sọ và đang phục hồi chức năng.

Hoàn cảnh của em Dung lúc này rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Thị Thùy Dung thực sự đặc biệt khó khăn, rất mong những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ, để em có thêm điều kiện tiếp tục điều trị và vượt qua biến cố.