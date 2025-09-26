MS 2025.259

Hình ảnh cậu bé Tẩn Quang Minh (7 tuổi) ngày ngày oằn mình chịu những cơn đau xương khiến ai chứng kiến cũng quặn lòng. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, Minh sẽ đối diện với việc tàn tật suốt đời.

Bé Tẩn Quang Minh mắc căn bệnh về xương hiếm gặp, cần phải phẫu thuật gấp nhưng gia đình quá nghèo không lo nổi 27 triệu đồng viện phí.

Minh là con út trong một gia đình người Dao ở bản Phô Hồ Thầu, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu. Giữa năm 2024, cậu bé chẳng may ngã trong lúc nô đùa với bạn bè ở trường. Ban đầu, gia đình nghĩ chỉ là chấn thương nhẹ, Minh sẽ sớm hồi phục. Nhưng những ngày sau, cơn đau ở khớp háng trái ngày một dữ dội. Dáng đi của Minh trở nên tập tễnh, rồi lệch hẳn sang một bên.

Lúc này, gia đình đưa Minh đến Bệnh viện tỉnh Lai Châu với hy vọng chữa trị, nhưng tình trạng không cải thiện. Khi được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bác sĩ chẩn đoán Minh mắc hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trái độ III – một căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm, cần phẫu thuật vi phẫu nối mạch và chuyển vạt xương mác tự do, ca mổ phức tạp với chi phí dự kiến khoảng 27 triệu đồng.

Số tiền này có thể không quá lớn với nhiều gia đình, nhưng với một hộ dân tộc nghèo như nhà Minh thì đó là cả một gánh nặng khôn cùng.

Nếu không được phẫu thuật gấp, nguy cơ bé Minh sẽ khó giữ được chân.

Bố Minh, anh Tẩn A Soong (SN 1982), quanh năm làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Mẹ ở nhà chăm sóc ba con nhỏ, trong đó Minh là út. Người anh thứ hai đang tuổi đi học, còn anh cả phải đi làm công nhân xa quê để đỡ đần kinh tế.

Vì thế, dù đã vay mượn khắp nơi nhưng gia đình mới lo được 20 triệu đồng, còn thiếu gần 7 triệu đồng để kịp ca phẫu thuật. Mỗi ngày nhìn con co quắp trong cơn đau, bố mẹ Minh như bị xé lòng.

Anh Soong nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình tôi thực sự đã tìm đủ mọi cách rồi mà vẫn chẳng đủ để cho con làm phẫu thuật. Trong khi đó, ngày mổ đã cận kề. Nếu cứ thế này chắc con tôi khó giữ được chân mất”.

Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày vết thương của Minh trở nặng hơn, cơ hội cứu chữa đang dần khép lại. Chỉ có phẫu thuật kịp thời, chân của Minh mới có hy vọng lành lặn trở lại và có cơ hội được đi học.

Gia đình anh Tẩn A Soong thuộc diện hộ nghèo.

Theo Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Việt Đức, trường hợp của Minh cần phẫu thuật sớm mới có thể giữ được chân, tránh tàn tật suốt đời. Hoàn cảnh gia đình bé thuộc diện hộ nghèo, rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng để bé có cơ hội tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ tuổi thơ.