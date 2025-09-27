MS 2025.260

Tháng 4/2024, gia đình phát hiện ở chân Minh xuất hiện một khối hạch to bằng quả trứng. Do khó khăn, vợ chồng anh Phàn Chàn Quang và chị Triệu Mùi Chài không dám đưa con đến bệnh viện thăm khám mà chỉ đi lấy thuốc nam về bó, hy vọng bệnh của con nhanh khỏi. Thế nhưng, tình trạng của Minh mãi không thuyên giảm.

Mắc bệnh ung thư máu ác tính, cơ thể bé Minh nổi rất nhiều hạch

Mãi đến tháng 5/2025, khi thấy trên cổ, nách và chân của con nổi nhiều hạch, gia đình mới vội vàng đưa Minh đi khám tại Bệnh viện Hà Giang. Sau nhiều lần thăm khám ở các bệnh viện, đến lần sinh thiết thứ ba, bác sĩ mới chẩn đoán Minh mắc ung thư máu.

Hơn một tháng nay, Minh đang điều trị bằng hóa chất tại Bệnh viện K Hà Nội để giành giật sự sống. Đến nay, chi phí điều trị đã vượt quá 20 triệu đồng, trong đó có nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế.

Để có tiền điều trị cho con, vợ chồng anh Quang đã phải vay mượn khắp nơi. Anh Quang mồ côi cha từ nhỏ, mắt kém, không làm được việc nặng. Chị Chài quanh năm chỉ biết bám nương rẫy, kinh tế gia đình chỉ dựa vào trồng lúa, trồng ngô. Dưới Minh còn một em trai mới hơn 4 tuổi.

Gia cảnh khốn khó, bố mẹ nghèo không đủ tiền chữa bệnh cho con

Từ ngày Minh mắc bệnh, chị Chài phải cùng con nằm viện, toàn bộ việc đồng áng và chăm sóc con nhỏ dồn lên vai anh Quang. Vừa lo cái ăn cho cả nhà, vừa lo tiền thuốc men cho con, vợ chồng anh rơi vào cảnh kiệt quệ.

Mỗi đợt truyền hóa chất, viện phí lại tăng thêm. Số nợ cũ chưa trả xong, Minh sắp bước vào đợt điều trị tiếp theo, nhưng túi tiền gia đình đã trống rỗng. Những ngày qua, chị Chài phải xin từng suất cơm từ thiện để hai mẹ con cầm cự qua ngày.

“Nhà tôi chẳng còn đồng nào, con còn phải chữa trị lâu dài. Chồng tôi cũng đã hỏi vay nhiều nơi nhưng bà con trong thôn nghèo lắm, không ai có tiền cho vay nữa. Giờ nếu phải đóng thêm tiền thuốc, chúng tôi cũng đành bất lực”, chị Chài nghẹn ngào.

Ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Nguyên, cho biết: “Cháu Phàn Thanh Minh là con trai lớn của vợ chồng anh Phàn Chàn Quang. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có thu nhập ngoài nương rẫy. Từ khi cháu mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị quá tốn kém, vượt quá khả năng của gia đình. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu Minh có cơ hội tiếp tục sống”.

Sự giúp đỡ và chia sẻ của cộng đồng bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ giúp bé Minh thêm cơ hội sống.

Hiện tại, gia đình em Minh đang trong cảnh bế tắc cùng cực. Mọi sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng lúc này sẽ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm hy vọng cho cậu bé người Dao nhỏ bé có cơ hội giành giật sự sống.