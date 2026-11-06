Được bạn đọc hỗ trợ số tiền 197.607.813 đồng, anh Đỗ Văn Bắc (MS 2026.246) ở Thanh Hóa, bị thoái hóa khớp háng đã có chi phí để tiếp tục phẫu thuật.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) vừa trao số tiền 197.607.813 đồng của bạn đọc giúp đỡ anh Đỗ Văn Bắc (thôn Thiều Xá, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa) - nhân vật trong bài viết: "Người đàn ông cần 80 triệu đồng phẫu thuật chân để đi lại nuôi hai con nhỏ".

Đại diện Báo VietNamNet, phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 197.607.813 đồng của bạn đọc đến anh Đỗ Văn Bắc bị bệnh thoái hóa khớp háng

Như Báo VietNamNet chia sẻ, mới 10 tuổi, anh Bắc đã mắc bệnh thoái hóa khớp háng do loạn sản hai bên khiến khả năng vận động của anh bị hạn chế.

Ròng rã hơn 30 năm sống trong tình trạng hạn chế vận động, anh Đỗ Văn Bắc chỉ mong một ngày có thể tự đi lại.

Sau ca phẫu thuật tách phần khớp háng bị dính vào năm 2021, anh Bắc chống nạng đi lại được khoảng một năm rồi khớp lại dính. Không có điều kiện tiếp tục điều trị, anh phải dùng thuốc để giảm đau và duy trì việc điều trị.

Cuối tháng 8/2026, anh Bắc được phẫu thuật thay khớp háng bên trái tại Bệnh viện Việt Đức, chi phí ca mổ khoảng 80 triệu đồng. Sau ca phẫu thuật này, anh còn một ca mổ bên phải với chi phí khoảng 80 triệu đồng, nhưng gia đình không còn khả năng xoay xở.

Chia sẻ với hoàn cảnh của anh Bắc, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ để anh có thêm chi phí phẫu thuật.

"Nhờ có mọi người giúp đỡ, gia đình tôi đã có tiền trả nợ khoản viện phí phẫu thuật trước đó. Sắp tới, tôi sẽ ra bệnh viện thăm khám lại để tiếp tục phẫu thuật.

Chúng tôi vô cùng biết ơn bạn đọc Báo VietNamNet và các y, bác sĩ bệnh viện đã tận tình giúp đỡ, cứu chữa bệnh tình cho tôi" anh Bắc xúc động chia sẻ.

Sau khi trao số tiền 197.607.813 đồng, nếu bạn đọc tiếp tục ủng hộ anh Bắc, Báo VietNamNet sẽ tiếp tục kết chuyển đến gia đình anh.