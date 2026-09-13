MS 2026.246

Hơn 30 năm sống cùng bệnh tật

Anh Đỗ Văn Bắc (SN 1981, ở thôn Thiều Xá, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa) đang điều trị tại khoa Phẫu thuật chi dưới (Bệnh viện Việt Đức) với chẩn đoán thoái hóa khớp háng do loạn sản hai bên.

Bệnh khiến anh Đỗ Văn Bắc khó vận động, phải ngồi xe lăn

Căn bệnh xuất hiện khi anh Bắc mới 10 tuổi. Khi đó, đầu gối anh bất ngờ sưng tấy. Gia đình đưa đi khám và anh được uống nhiều loại thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm.

Đến năm 15 tuổi, bệnh khiến khả năng vận động của anh bị hạn chế. Năm 2001, anh đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị với hy vọng được thay khớp háng để có thể đi lại. Tuy nhiên, do gia đình không đủ tiền thay khớp nhân tạo, các bác sĩ chỉ phẫu thuật tách phần khớp háng bị dính.

Sau ca mổ, anh chống nạng đi lại được khoảng một năm rồi khớp lại dính. Không có điều kiện tiếp tục điều trị, anh phải dùng thuốc để giảm đau và duy trì việc điều trị.

Năm 2016, anh Bắc kết hôn với chị Lê Thị Hoa và có hai con là Đỗ Quang Đăng (SN 2017, hiện học lớp 4) và Đỗ Kim Ngọc (SN 2019, hiện học lớp 2).

Anh Bắc vừa được phẫu thuật thay khớp háng bên trái với chi phí 80 triệu đồng, sau 3 tháng anh phải tiếp tục thay khớp háng bên phải nhưng gia đình không còn khả năng xoay xở tiền phẫu thuật

Chị Hoa làm công nhân tại một công ty giày da cách nhà khoảng 5km, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Anh Bắc được hưởng trợ cấp người khuyết tật khoảng 750.000 đồng/tháng, chủ yếu dùng để mua thuốc giảm đau và các loại thuốc bắc điều trị bệnh.

Không có ruộng vườn, hai vợ chồng anh phải xoay xở thêm bằng việc chăn nuôi gia súc để trang trải cuộc sống.

Ước mơ được đi lại bình thường

Từ năm 2020, anh Bắc bắt đầu chịu những cơn đau nhiều hơn. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình, anh cố gắng chịu đựng cho đến khi không thể tiếp tục.

Ngày 24/8/2026, anh nhập Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật thay khớp háng bên trái. Chi phí ca mổ khoảng 80 triệu đồng, gia đình phải vay mượn anh em, họ hàng và hàng xóm để có tiền trang trải.

Theo gia đình, trước khi anh Bắc được phẫu thuật, các khoản vay để điều trị bệnh của anh đã lên tới khoảng 300 triệu đồng đến nay vẫn chưa trả được. Khoản tiền 80 triệu đồng cho ca mổ lần này tiếp tục khiến gánh nặng nợ nần tăng thêm.

Sau ca phẫu thuật bên trái khoảng 3 tháng, anh Bắc dự kiến phải tiếp tục thay khớp háng bên phải. Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, chi phí ca mổ khoảng 80 triệu đồng.

Nếu được thay hai khớp háng thì cơ hội đi được của anh Bắc rất khả quan

“Tôi mong chờ ngày được đứng dậy đi lại bình thường suốt 30 năm qua. Nhờ các bác sĩ mà tôi mới thực hiện được một nửa ước mơ từ khi còn nhỏ. Nhưng giờ nhà tôi nợ nần nhiều quá rồi mà ca mổ tiếp theo có thể tốn kém tương đương ca mổ trước. Gia đình tôi biết làm sao đây cơ chứ?”, nằm trên giường bệnh, anh Bắc tâm sự.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Đỗ Văn Bắc (45 tuổi) bị thoái hóa khớp háng do loạn sản hai bên. Bệnh nhân đã được phẫu thuật thay khớp háng bên trái và dự kiến thay khớp háng bên phải.

Gia đình anh Bắc thuộc hộ cận nghèo ở địa phương

Nhiều đêm, chị Hoa cùng các con bắt gặp hình ảnh anh Bắc cố gượng dậy khỏi giường, chống đôi nạng gỗ, tập những bước đi run rẩy trong căn nhà nhỏ. Đó là nỗ lực âm thầm của anh khi muốn một ngày nào đó có thể bước đi trên đôi chân của mình.

Mong cộng đồng bạn đọc chung tay giúp anh Bắc thực hiện được ước mơ này.

Bạn đọc giúp anh Đỗ Văn Bắc có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.246 (anh Đỗ Văn Bắc) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Hoa (vợ của anh Bắc) theo địa chỉ: Thôn Thiều Xá 2, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0372806857.

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