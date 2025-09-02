Chiến sĩ ôm con òa khóc

Dương Thị Linh (25 tuổi, Nghệ An) đã kết hôn 2 năm, là mẹ của bé gái 9 tháng tuổi. Chồng chị là Trung úy Nguyễn Sỹ Quân (28 tuổi), công tác tại Quân khu 4.

Anh Quân từng vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025). Tại lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, anh thuộc khối Cảnh sát biển.

Trung úy Quân xúc động trong giây phút gặp con gái. Ảnh: NVCC

Suốt nhiều tháng chồng tập luyện cho các buổi diễu binh, Linh vừa tự hào, vừa lo lắng cho sức khỏe của anh. “Anh đi từ đợt Tết để tập luyện cho diễu binh đại lễ 30/4, sau đó về phép được 10 ngày thì tiếp tục lên đường”, Linh chia sẻ.

Từ khi con gái chào đời, anh Quân chỉ có 10 ngày được ở bên con. Một mình quán xuyến việc chăm sóc con nhỏ và vun vén gia đình, có lúc Linh thấy tủi thân, nhưng chị luôn tự nhủ phải mạnh mẽ để chồng yên tâm công tác.

May mắn, chị được 2 bên gia đình nội ngoại thường xuyên hỗ trợ.

Chị Linh bế con 9 tháng tuổi đi xem chồng diễu binh. Ảnh: NVCC

Hôm 30/8, Linh cùng bố mẹ đẻ bắt xe ra Hà Nội, tá túc nhà người thân để chờ gặp chồng.

“1h sáng nay, nhận được cuộc gọi của anh Quân thông báo đã xuất phát, cả nhà tôi cũng đi ngay đến tuyến phố trung tâm. Cảm giác sắp được gặp chồng, con được gặp bố khiến tôi hồi hộp và xúc động”, chị kể.

Gia đình nhỏ hạnh phúc trong phút giây gặp gỡ. Ảnh: NVCC

Sau khi kết thúc nhiệm vụ diễu binh, Sỹ Quân tìm đến vợ con. Dù chỉ gặp nhau vài phút, Linh vẫn cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc. Nhìn chồng âu yếm con, chị tin rằng mọi sự chờ đợi của mình là xứng đáng.

“Anh ấy vừa ôm con vừa rơi nước mắt, con gái tôi cũng òa khóc khi được bố ôm vào lòng. Khoảnh khắc gặp gỡ thật chẳng có gì hạnh phúc hơn”, Linh xúc động nói.

Hạnh phúc nhìn thấy con từ xa

Cung Quần Ngựa là nơi tập kết của nhiều khối chiến sĩ sau diễu binh. Từ 1/9, nhiều bạn bè và người thân của các chiến sĩ đã đứng đợi ở cổng sau, mong gặp mặt. Do an ninh siết chặt và thời gian hạn chế, không phải ai cũng gặp được người thân.

Chị Lưu Thị Thanh Phong (SN 1981, phường Sơn Tây, Hà Nội) nghẹn ngào khi nhìn thấy con trai - chiến sĩ Phùng Thái Sơn (SN 2006, sinh viên Học viện An ninh nhân dân), trong khối Nam sĩ quan cảnh vệ.

Ngày 1/9, cả gia đình Sơn đã đến đây từ sớm, thức trắng đêm để chờ gặp mặt con.

Gia đình 3 thế hệ đến xem con diễu binh. Ảnh: Nguyễn Huy

“Con tôi trong khối Nam sĩ quan cảnh vệ. Đây là niềm hạnh phúc, vinh dự rất lớn với gia đình tôi. Bố con là bộ đội, các chú là chiến sĩ công an. Do đó, cả nhà thấu hiểu những vất vả, khó khăn của con khi làm nhiệm vụ và luôn động viên con cố gắng”, chị Phong nói.

5 tháng qua, Thái Sơn tập trung tập luyện nên không được về nhà. Chị Phong chỉ được đến thăm con 2 lần, mỗi lần gặp đều ngắn ngủi.

“Hôm nay, ông bà nội, bố mẹ và các em đều tới động viên Sơn, mong được gặp con để trực tiếp chúc mừng. Không thể vào ôm con, tôi cũng hơi tiếc nuối nhưng thấy con hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi rất an tâm.

Sắp tới, chắc con sẽ được nghỉ phép về thăm nhà. Tôi sẽ chào đón con bằng một mâm cơm nóng hổi với những món con thích”, chị Phong cho hay.

Chị Nguyễn Thị Lan Oanh từ Nghệ An ra Hà Nội xem con trai diễu binh. Ảnh: Nguyễn Huy

Ngày 31/8, từ Nghệ An, chị Nguyễn Thị Lan Oanh ra Hà Nội với hy vọng được gặp con trai, chiến sĩ Hoàng Công Mạnh, khối Cảnh sát biển.

“Sau 3 tháng mới nhìn thấy con, tôi vừa hạnh phúc, tự hào, vừa rơi nước mắt vì nhớ thương. Thời gian qua, con đã cố gắng rất nhiều, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Dù chỉ thấy con từ xa, tôi cũng rất vui rồi”, chị Oanh nói.

Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 đã khép lại, để lại cho mỗi người dân Việt cảm xúc khó quên. Với các chiến sĩ cùng người thân của họ, những kỷ niệm ấy càng thêm ý nghĩa và đáng nhớ.