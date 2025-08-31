Sáng 30/8, sự xuất hiện của dàn vũ khí, khí tài quân sự trong buổi tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân.

Trong đó, hình ảnh nữ chiến sĩ đứng trên xe bọc thép Shinjeong S5 khiến nhiều người yêu thích. Cô thực hiện động tác chào điều lệnh khi diễu qua lễ đài và tươi cười vẫy chào người dân hai bên đường.

Khoảnh khắc nữ chiến sĩ đứng trên xe bọc thép diễu binh "gây sốt". Nguồn: Nguyễn Hồi Vũ

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nữ chiến sĩ cười rạng rỡ, vẫy tay chào người dân nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng nghìn lượt xem và “thả tim” từ cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu, nữ chiến sĩ đó là Nguyễn Ngân Hà (SN 1997, quê Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ). Ngân Hà chia sẻ với PV VietNamNet, cô thuộc khối xe đặc chủng của lực lượng Công an nhân dân.

Trong buổi diễu binh mừng Quốc khánh 2/9, Hà được giao nhiệm vụ đứng trên tháp súng của xe S5 bọc thép chống đạn. Xe được trang bị súng máy cùng hệ thống cảm biến, ống phóng lựu đạn khói, hệ thống phá sóng và nhiều thiết bị hiện đại khác.

Ngân Hà nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, thần thái tự tin

Để được tham gia nhiệm vụ, Ngân Hà phải đảm bảo các tiêu chí về chiều cao, sức khỏe và đáp ứng được các yêu cầu trong suốt quá trình huấn luyện.

Từ tháng 6/2025, cô đã bắt đầu tập luyện tại sân F1 (sân vận động Mỹ Đình) từ 6-7 tiếng mỗi ngày. Các bài tập bao gồm đứng nghiêm, nghỉ, chào điều lệnh, hô - đáp khẩu hiệu, khả năng giữ thăng bằng khi đứng trên tháp súng của xe bọc thép.

“Trong quá trình luyện tập, khó khăn lớn nhất đối với tôi là đứng tập trên tháp súng của xe S5. Tôi phải giữ thăng bằng, đứng nghiêm trong thời gian dài và tập phối hợp tay chào, ánh mắt, tư thế... sao cho đồng bộ với đội hình.

Trên tháp súng nhỏ hẹp, việc tập luyện có nhiều đặc thù”, Ngân Hà chia sẻ.

Ngân Hà (ở giữa) tại buổi tổng duyệt diễu binh

Việc luyện tập diễn ra đều đặn hàng ngày, hàng tuần. “Cường độ luyện tập khá khắc nghiệt. Có những ngày đứng lâu giữa trời nắng, tôi cảm thấy mệt và choáng. Tuy nhiên, nhờ có chỉ huy quan tâm, đồng đội động viên, tôi đã vượt qua.

Sự rèn luyện và trải nghiệm trong khoảng thời gian tham gia nhiệm vụ A80 đã giúp tôi rèn sức bền và ý chí. Tôi vui khi có thể làm được điều mà mình từng nghĩ sẽ không làm được”, Ngân Hà nói.

Trải qua các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, đi giữa tiếng cổ vũ nhiệt tình từ người dân, Ngân Hà càng thêm xúc động và tự hào. Hơn bao giờ hết, cô cảm nhận rõ ý nghĩa của nhiệm vụ mình đang thực hiện.

Nữ chiến sĩ vui vẻ tương tác với người dân

Khoảnh khắc khiến cô nhớ nhất là khi cả đội hình đứng trang nghiêm chào, mắt hướng về Quảng trường Ba Đình để hát vang bài Quốc ca.

“Khi đó, tôi thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng. Tôi hiểu rõ trách nhiệm cũng như niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ diễu binh. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc được người dân chào đón tôi lại rưng rưng.

Đúng như lời động viên trước đó chúng tôi hay nói với nhau lúc mệt: ‘Cố lên, rồi chúng ta sẽ được tự hào cả đời và có kỷ niệm đẹp để kể cho con cháu nghe sau này’. Cảm xúc tự hào đó thật quá tuyệt vời”, Ngân Hà chia sẻ.

Gia đình cũng là động lực to lớn của nữ chiến sĩ. Những cuộc gọi hỏi thăm, những lời động viên mộc mạc mà đầy tình cảm như: “Cố gắng hết mình con nhé, cả nhà tự hào về con"; "Cố gắng tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ"... khiến Hà thấy ấm lòng.

Hơn 24 giờ nữa, Hà cùng các đồng đội sẽ bước vào lễ diễu binh, diễu hành chính thức. Với cô, A80 là hành trình đặc biệt mà cô không thể quên trong đời.

Ảnh: NVCC