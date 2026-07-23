Ngày 21/7, chị Tào chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình “Tiểu Lệ giúp bạn”. Chị cho biết, nhờ sự giúp đỡ của nữ cảnh sát năm xưa, chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để tiếp tục đến trường. Giờ đây, điều chị mong mỏi nhất là được gặp lại người từng thay đổi cuộc đời mình, trang QQ đưa tin.

Chị Tào cho biết mình sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Diêm Trì, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Ông nội mắc ung thư, chi phí chữa bệnh khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Mỗi năm, cả nhà chỉ có thu nhập vài trăm nhân dân tệ nhưng vẫn phải nuôi 2 người con.

Chị Tào mong muốn đi tìm lại ân nhân đã giúp chị vượt qua nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ còn dang dở. Ảnh: QQ

Đúng lúc ấy, một nữ cảnh sát đến từ tỉnh Hà Nam đã gửi tiền hỗ trợ học phí cho chị từ lớp 3 đến hết lớp 5. Mỗi học kỳ, chị nhận được 50 nhân dân tệ, tổng cộng hơn 300 nhân dân tệ (hơn 1,1 triệu đồng).

Số tiền không lớn nhưng với cô bé nghèo khi ấy, đó là cơ hội để tiếp tục đến trường và là nguồn động viên giúp em tin vào tương lai. Sau này, 2 người mất liên lạc. Dù vậy, chị Tào chưa bao giờ quên ân nhân của mình.

"So với tuổi thơ, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Nếu không có sự giúp đỡ của bà ấy, tôi sẽ không có ngày hôm nay", chị xúc động nói.

Từ khoảng năm 2020, chị bắt đầu tìm kiếm nữ cảnh sát nhưng không có kết quả. Dựa trên những manh mối ít ỏi mà chị cung cấp, với sự hỗ trợ của Công an thành phố Tân Hương (tỉnh Hà Nam), các phóng viên cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ năm xưa. Được biết, bà đã nghỉ hưu vào năm 2024.

Không chỉ biết ơn, chị Tào còn tiếp nối lòng tốt mà mình từng nhận được. Hiện chị thường xuyên quyên góp tiền và vật phẩm cho các cơ sở phúc lợi trẻ em, đồng thời thông qua các giáo viên ở vùng núi để tìm những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục hỗ trợ các em đến trường.

"Tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ những đứa trẻ cần được giúp như ngày xưa tôi từng được giúp", chị chia sẻ.