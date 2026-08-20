Theo phản ánh của công dân, tháng 4/2026, gia đình làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng 360m2 đất nông nghiệp sang đất ở. UBND xã đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cơ quan thuế cũng có thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp.

Tuy nhiên, sau khi nhận thông báo, gia đình nhận thấy không đủ khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất.

Từ thực tế này, công dân đặt câu hỏi liệu có thể xin hủy quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của xã không?

Công dân cũng đặt vấn đề liệu trường hợp này có thuộc khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2025 hay không. Đây là quy định hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, công dân băn khoăn về trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận vướng mắc của người dân khi được chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không đủ tài chính để nộp tiền sử dụng đất. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai và Nghị quyết số 66/2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2026 ngày 31/1/2026.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 31/1/2026.

Theo đó, UBND cấp tỉnh được giao căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và tình hình thực tế của địa phương để quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương để được xem xét, giải quyết trường hợp cụ thể theo thẩm quyền.