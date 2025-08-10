Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế và Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật Dưới cờ vinh quang.

Chương trình là lời tri ân sâu sắc tới sự hy sinh quên mình của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu dưới lá cờ Tổ quốc với niềm tin bất diệt.

Bộ đội Cụ Hồ - hình tượng tiêu biểu của hệ giá trị quốc gia - hội tụ tinh thần yêu nước, trung thành, cống hiến, vì nhân dân quên mình.

Dưới cờ vinh quang khắc họa sự kiên cường, gan dạ, chấp nhận hy sinh gian khổ của các thế hệ quân nhân qua các thời kỳ, luôn sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới lá cờ vinh quang, Quân đội nhân dân Việt Nam mãi là lực lượng tiên phong, thành trì vững chắc, "thanh bảo kiếm" và điểm tựa niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với thời lượng 100 phút, chương trình được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật, một tuyên ngôn bằng hình ảnh và cảm xúc về lòng yêu nước, khát vọng hòa bình,và bản lĩnh Việt Nam trong hành trình dựng nước, giữ nước. Thông điệp xuyên suốt được gửi gắm: "Dưới cờ vinh quang, chúng ta là một dân tộc, một niềm tin, một ý chí, một khát vọng vươn tới tương lai và điểm tựa vững chắc của Đảng, đất nước, nhân dân là Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng".

Chương trình kết nối ba điểm cầu Hà Nội - Huế - TP.HCM, tượng trưng cho ba miền đất nước như những nhịp đập chung của một trái tim dân tộc. Dòng chảy nghệ thuật đưa khán giả đi từ âm hưởng thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường, tất cả hòa quyện trong niềm tin bất diệt dưới lá cờ Tổ quốc.

Chương trình không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là hành trình cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí vươn lên trong mỗi người Việt Nam hôm nay.

Điểm nhấn của Dưới cờ vinh quang là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại: hiệu ứng Visual LED, hologram, AR, hệ thống ánh sáng, âm thanh dàn dựng công phu. Các tiết mục giao hưởng, nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại… do nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài Quân đội: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Khánh Linh, Dương Hoàng Yến, ca nương Kiều Anh, rapper Suboi, ca sĩ Thanh Duy... trình diễn, mang hơi thở mới cho những bản hùng ca bất hủ, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.