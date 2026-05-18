Dưới ô cửa sáng đèn mở ra câu chuyện đầy cảm xúc về những phận người chật vật giữa cơm áo, gia đình và những giấc mơ dang dở.

Sinh (Quang Sự) - ông bố đơn thân cùng đứa em gái Vân (Ngọc Huyền) và nhóm bạn gồm Tài (Tuấn Tú), Bằng (Du Ka) và chị Nguyệt (Thanh Hương) - idol một thời của lũ trẻ khu tập thể, đối mặt hàng loạt biến cố: tai nạn, nợ nần, lừa đảo, phản bội và đổ vỡ hôn nhân.

Trong khi Sinh âm thầm gánh vác và bảo vệ những người thân yêu, Diệu (Quỳnh Châu) - nữ doanh nhân mạnh mẽ phải đánh đổi hạnh phúc để cứu lấy sự nghiệp. Những số phận đan xen tạo nên bức tranh đời sống vừa khắc nghiệt vừa ấm áp. Giữa giông bão, họ vẫn không ngừng vươn lên, để mỗi ô cửa sáng đèn là một biểu tượng của hy vọng và tình người.

Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 1 lên sóng tối nay, 18/5, Vân buôn bán có vẻ suôn sẻ nhưng bố cô - ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) và anh trai (Quang Sự) có vẻ lo lắng vì sợ cô chiếm dụng sân chung của khu tập thể và bán hàng không rõ nguồn gốc chất lượng.

Ông Đăng (Chí Trung) hào hứng vì mua được chiếc bếp từ giá rẻ từ Vân định tối làm nồi lẩu mà nào ngờ ngay sau đó đã phải đi cấp cứu vì bị bỏng. Sinh có mặt trước cả con gái ông Đăng, lo lắng như người thân khiến con rể ông Đăng (Tiến Lộc) thái độ ra mặt. Trong khi đó, Diệu - con gái ông Đăng trước mặt chồng lại sợ anh hàng xóm dỗi. Cả hai trò chuyện như không hề có chồng Diệu tồn tại.

Ở diễn biến khác, Diệu đề nghị Sinh đưa Vân qua xưởng của mình làm việc. Tuy nhiên, Sinh gạt đi với lý do Vân không thích làm công nhân. Sinh không muốn vì em mà cả mình và Diệu đều gặp rắc rối. "Dù em là hàng xóm nhưng em là sếp, chuyện gì ra chuyện đó", Sinh nói và đề nghị Diệu hãy tập trung lo cho công ty vì giai đoạn này đang khó khăn.

Ông Đăng bị bỏng khi nấu ăn? Vân có chịu đi làm ở công ty của anh trai? Diễn biến chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng 20h tối nay, 18/5 trên VTV3.