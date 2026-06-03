Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 9 lên sóng tối nay, 3/6, Diệu (Quỳnh Châu) muốn chồng đi liên hoan cùng mấy anh chị ở khu tập thể cũ nhưng Dương (Tiến Lộc) còn đang mải nhắn tin cho Trang (Thanh Tâm) nên không để ý vợ nói gì. Lúc vợ gọi, Dương mới giật mình rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Khi Diệu hỏi, Dương đáp đang nhắn tin cho đối tác.

"Đối tác của anh cũng vui tính nhỉ? Dạo này em cứ thấy anh nhắn tin rồi tủm tỉm cười một mình suốt", Diệu nói. Dương trách vợ đa nghi và đưa điện thoại cho Diệu đọc sau khi đã xoá hết tin nhắn với Trang, ra vẻ mình đàng hoàng. Diệu từ chối với lý do trông chờ vào sự trung thực của chồng chứ không muốn kiểm tra điện thoại.

Ở diễn biến khác, biết được hoàn cảnh của Nguyệt (Thanh Hương) rất khó khăn, Tài (Tuấn Tú) mua đồ ăn đưa cho con trai cô. Tuy nhiên, Nguyệt giục con mang trả lại dù 2 mẹ con gần như không còn gì để ăn và rất thèm thịt. Nguyệt buồn vì con trai không nghe lời mình mà ở lại với chồng cũ nên phải chịu cảnh khó khăn. Song cậu bé nói thà ở với mẹ mà bị đói còn hơn ở với bố mà bị đánh.

Trong khi đó, Diệu một mình về nhà cũ để tụ tập với anh em ở khu tập thể. Khi mọi người hỏi Dương, Diệu nói chồng mình không tới vì không có tuổi thơ ở khu tập thể nên tới sẽ rất lạc lõng. Nhân dịp này cô xin lỗi Sinh (Quang Sự) vì đã quá lời với anh nhưng Sinh nói mình không phải người để bụng.

Diệu có phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng của chồng? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 9 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.