Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 12 lên sóng tối nay, 10/6, Diệu (Quỳnh Châu) thừa nhận với Sinh (Quang Sự) việc vay lãi chợ đen để đầu tư vào thương vụ nhà xưởng. Sinh sốc khi nghe tin, cho rằng Diệu quá cố chấp. Diệu nói cô sợ cảm giác thất bại và công ty là đứa con tinh thần mà có chết cũng phải cứu bằng mọi giá. Khi Sinh nói một người khi chết đi thì người ở lại mới đau nhất, Diệu hỏi lại: "Anh hiểu gì về nỗi đau của em mà nói".

Ở diễn biến khác, Sinh (Quang Sự) và Tài (Tuấn Tú) ra bờ sông thắp hương cho Thành. Sinh nói nếu Thành còn ấm ức chuyện giữa họ mà chưa siêu thoát được cứ về tìm mình. Nghe đến đây Tài rợn tóc gáy vì Thành chết rồi mà ông bạn cứ mời vong về mãi. "Nó mà về thật có mà chạy mất dép. Giữa bãi sông mênh mông thế này mày khấn cái gì bình thường đi, cứ khấn cái thứ lạnh hết cả sống lưng", Tài nói.

Trong khi đó, Dương (Tiến Lộc) thấy có lỗi với Diệu nên ôm vợ xin lỗi. "Sao hôm nay anh lạ thế, anh cứ xin lỗi em từ nãy đến giờ thôi", trước câu nói của vợ, Dương chống chế rằng thấy cô vất vả nên cảm thấy áy náy. Dương tiếp tục vỗ về Diệu: "Cố gắng lên nhé! Nếu mệt mỏi quá về đây anh sẽ cho em dựa cả đời".

Diệu có nhận ra sự bất thường trong hành động của chồng? Thành tự tử thật hay chỉ là kịch bản dựng ra để trốn nợ? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 12 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.