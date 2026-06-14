Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 13 lên sóng tối 15/6, Diệu (Quỳnh Châu) bị đối tác khoá trái cửa phòng ăn khiến cô không thể thoát ra ngoài. Người này tiến lại gần Diệu nói sẽ lo hết cho cô bất chấp sự kháng cự của Diệu. Rất may Sinh (Quang Sự) và Tài (Tuấn Tú) đã bí mật đi theo Diệu tới nhà hàng rồi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của tay môi giới nên biết kế hoạch mà chúng bày ra để giăng bẫy Diệu.

Ở diễn biến khác, Dương (Tiến Lộc) tỉnh dậy trên ghế sofa và thấy vợ đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Dương nói có việc cần giải quyết ở cơ quan về muộn nên ngủ tạm ở ghế vì sợ sẽ làm Diệu tỉnh giấc. Do vẫn chưa tỉnh ngủ nên Dương lấy cốc nước ấm cho vợ kèm lời nhắn cô uống vào sẽ đỡ đau dạ dày. "Nhưng mà em có đau dạ dày đâu", Diệu ngạc nhiên nói với chồng. Hoá ra Dương đã nhầm Diệu với Trang (Thanh Tâm).

Trong khi đó, Sinh tiếp mẹ của Thành ở nhà và nói không hề có chuyện anh bạo hành con bà như đề cập trong lá thư tuyệt mệnh, càng không có chuyện Sinh ép Thành vào đường cùng. Do mẹ Thành vẫn không tin nên Dương đành phải đưa ra bằng chứng cho thấy Thành đã cặp bồ và cực chẳng đã anh mới phải ra tay sau khi bắt quả tang họ làm chuyện đáng xấu hổ ở xưởng. Đoạn clip Sinh có cho thấy thái độ thách thức của Thành và trông hắn không có vẻ gì là sợ hãi hay đang ở đường cùng.

Sinh có kịp thời giải cứu Diệu? Dương sẽ giải thích thế nào với Diệu? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 13 lên sóng tối 15/6 trên VTV3.

Con trai diễn viên của NSƯT Võ Hoài Nam gây sốt trên sóng VTV Võ Hoài Vũ - con trai cả của NSƯT Võ Hoài Nam thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình với các clip đạt triệu view từ bộ phim "Phía bên kia thành phố" nhờ diễn xuất tự nhiên.