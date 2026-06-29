Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 19 lên sóng tối nay, ông Đăng (Chí Trung) cho rằng vợ chồng Diệu (Quỳnh Châu) cãi nhau nên con gái mới hẹn về nhà 3 bố con cùng nhậu để ôn lại kỷ niệm. Vào bữa quá vui, ông Đăng nghĩ mình sướng nhất đời vì có hai cô con gái uống bia cùng. "Nhân tiện đây con cũng muốn thông báo với bố và chị 1 tin: Con ly hôn rồi", Diệu đột ngột đứng lên tuyên bố dõng dạc cùng nụ cười tươi trên môi trong sự ngỡ ngàng của bố và chị gái.

Ở diễn biến khác, Vân (Ngọc Huyền) rất giận Sinh (Quang Sự) vì vụ 15 chỉ vàng bị mất cắp. Vân cho rằng Sinh dại gái nên mới mang vàng cho Diệu vay. "Mày không dại trai chắc? Hai 5 rõ 10 như thế còn chắc gì? Mở mắt ra đi em! Yêu đương chứ có phải nhỏ axít vào mắt đâu mà mù lâu thế?", Sinh hỏi em gái và cho rằng bạn trai của Vân chính là thủ phạm. Sinh cũng nói ý định chở Vân ra công an trình báo vụ việc. "Nghĩa là có khả năng anh Hoàng bị bắt? Không lẽ anh muốn em rể tương lai của anh đi tù à?", Vân hỏi anh trai. Sinh đáp: "Thì kệ! Cho chừa".

Trong khi đó, Sinh đã tóm được gã trai đểu lừa em gái mình. "Định đi đâu đấy em rể hờ?" Sinh hỏi. Hoàng (Mạnh Hưng) định bắt tay chào hỏi Sinh nhưng nhanh chóng lấy dao ra đâm vào mặt Sinh rồi bỏ trốn.

Sinh có gặp vấn đề nghiêm trọng? Hoàng có bị tóm? Ông Đăng phản ứng ra sao trước tin dữ từ con gái? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 19 lên sóng tối nay trên VTV3.

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