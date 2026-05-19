Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 2 lên sóng tối nay, 19/5, Tài (Tuấn Tú) đi công tác về và đã nghe hết drama diễn ra ở khu tập thể. Tài thắc mắc vì sao ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) lại đền bù cho ông Cơ (NSND Quốc Trọng) dù biết rõ là do điện lực cắt điện chứ không phải xuất phát từ sự cố điện nhà ông Đăng (Chí Trung). "Tính ông già xưa nay đều thế, đưa tiền cho yên chuyện", Sinh (Quang Sự) đáp. Tài nói nếu có đền tiền kiểu đó thì chỉ có phá sản vì nay người này, mai người khác bắt đền.

Ở diễn biến khác, Vân (Ngọc Huyền) mang cháo sang thăm và tình cờ nghe được Dương (Tiến Lộc) - con rể ông Đăng - nói xấu mình. Dương trách bố vợ mua đồ rẻ tiền rồi rước hoạ vào thân và cho rằng Vân đi lừa cả hàng xóm là không chấp nhận được. Ông Đăng có vẻ không ưa gì con rể và đuổi Dương về với lý do "anh ở đấy tôi còn mệt hơn". Dương nói mình làm gì cũng không đúng mà không làm thì không xong, rằng anh đến chăm ông Đăng là vì trách nhiệm và cũng vì thương vợ. Dương không hiểu sao lúc nào ông Đăng cũng tỏ ra khó chịu với mình như vậy.

Trong khi đó, vì giá vải đã tăng 20% và nguy cơ càng sản xuất càng lỗ nên Diệu (Quỳnh Châu) đã quyết định đổi loại vải kém chất lượng hơn để làm hàng cho khách. Điều này khiến Sinh phản đối quyết liệt, cho rằng Diệu phá cam kết với khách hàng. Dù vậy, Diệu đưa ra mọi lý lẽ để phân tích tình hình công ty đang gặp phải. "Giữ chữ tín thế nào khi không còn đủ tiền để vận hành công ty", cô nói.

Sinh có đồng ý với cách làm của Diệu? Vì sao ông Đăng không ưa con rể? Diễn biến chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 2 lên sóng 20h tối nay, 18/5 trên VTV3.