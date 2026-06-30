Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 20 lên sóng tối nay, Dương (Tiến Lộc) thừa nhận với ông Đăng (Chí Trung) rằng cuộc sống của vợ chồng mình không ổn từ lâu. Họ không cãi vã, không xung đột nhưng tình cảm dành cho nhau nhạt dần. Họ càng ngày càng có khoảng cách không thể lấp đầy. Ông Đăng vốn xưa nay không ưa con rể nên càng chối tai với màn thú tội của Dương.

Ông cho rằng hôn nhân của con gái đổ vỡ là do Dương đã thay lòng đổi dạ. "Tôi nghe Diệu nói là anh định nhường căn nhà này cho nó đúng không? Nếu anh còn thương nó như thế thì khi nó giận anh và đòi ly hôn, sao anh không cầu xin nó để níu kéo cuộc hôn nhân lại", ông Đăng chất vấn con rể. Dương đáp: "Còn thương khác với yêu bố ạ. Con không muốn lừa dối Diệu, cũng không muốn lừa dối bản thân con thêm".

Trong khi đó, ông Đăng quyết định đi rút tiết kiệm và dồn hết cho Diệu (Quỳnh Châu) 200 triệu đồng. Diệu từ chối vì cho rằng đó là tiền dưỡng già của bố mình. "Bố đã già đâu mà phải dưỡng. Con cầm lấy đi trả cho thằng Sinh đi. Bố nghe nói Sinh đưa cho con 15 chỉ vàng để lo công việc, loanh quanh thế nào mà chị làm mất của nó đúng không?", ông Đăng hỏi con gái.

Ở diễn biến khác, Vân (Ngọc Huyền) sốc nặng khi phát hiện mình mang bầu con của gã trai đểu. Sinh (Quang Sự) biết chuyện cũng sốc không kém em gái vì biết Vân đã mắc sai lầm nghiêm trọng với Hoàng (Mạnh Hưng). Lúc này Vân chỉ biết ôm mặt khóc.

Sinh sẽ làm gì để gỡ rối cho Vân? Ông Đăng phản ứng với con rể ra sao sau khi nghe hết lời thú tội? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 20 lên sóng tối nay trên VTV3.

Nữ công an chìm vừa lộ diện trong phim cảnh sát hình sự VTV ngoài đời gợi cảm Cù Thị Trà gây bất ngờ cho khán giả xem phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" khi sớm lộ thân thế là công an chìm trong tập 4 vừa lên sóng VTV.