Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 27 lên sóng tối 15/7, Sơn (Phùng Đức Hiếu) nói những năm tháng ở khu tập thể, Diệu (Quỳnh Châu) là điều đẹp đẽ nhất với anh. Dù vậy Diệu tìm cách né tránh coi như không hiểu điều Sơn muốn nói.

Ở diễn biến khác, Sinh (Quang Sự) tránh mặt Diệu và cô nhanh chóng nhận ra điều này bởi bình thường gặp nhau Sinh không ít nói như vậy. "Ngày trước mình có mối quan tâm chung là công ty, có nhiều việc phải trao đổi. Còn giờ có nhiều điều để nói đâu", Sinh giải thích. Diệu hỏi thẳng anh có muốn về lại công ty làm không vì chiếc ghế dành cho Sinh vẫn bỏ trống.

Tuy nhiên, Sinh thẳng thừng từ chối. Sinh nói trong thời gian chờ việc phù hợp, anh làm bảo vệ ở hàng quần áo. Diệu tìm cách thuyết phục Sinh, nói nếu quay lại làm giám đốc xưởng, Sinh có thể lo cho cả nhà và cũng có thể cùng Diệu vực lại công ty. "Em cứ lo cho cuộc đời của em đi, kéo anh vào làm gì, không có tương lai đâu. Em cứ kệ anh là coi như giúp anh rồi", Sinh phũ phàng.

Trong khi đó, Vân (Ngọc Huyền) quyết định khởi nghiệp bằng thúng xôi ngồi bán nhờ ở cửa nhà Bằng (Du Ka). Gặp Diệu, Vân bóng gió về việc Sơn là bạn trai của Diệu. "Em thấy chị sướng, đúng lúc tưởng sắp toang rồi có quý nhân phù trợ. Chứ như anh Sinh nhà em chỉ có tấm lòng không thì chỉ ăn cám thôi", Vân nói. Diệu đáp: "Đôi khi thông minh sắc sảo không bằng may mắn".

Sinh có đồng ý về làm với Diệu? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 27 lên sóng tối 15/7 trên VTV3.