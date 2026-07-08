Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 24 lên sóng tối 8/7, Diệu (Quỳnh Châu) sớm nhận ra thái độ khác lạ của Sinh (Quang Sự) sau khi cô gặp lại Sơn (Phùng Đức Hiếu). Không những thế, Diệu còn hồn nhiên khen Sơn đẹp trai, tài giỏi, thú vị và có phong thái tổng tài. Cô vui ra mặt khi nhắc tới cậu hàng xóm năm nào trước mặt Sinh. Vì vậy anh sớm lái câu chuyện sang việc làm ăn và nhắc nhẹ Diệu rằng chỉ cho cô đi ké vài hôm nữa vì tốn xăng. "Chắc chắn phải có chuyện gì, thái độ của anh khác lắm. Là có chuyện gì?", Diệu hỏi với theo Sinh.

Trong khi đó, Vân (Ngọc Huyền) vẫn giận anh trai nên cuối cùng Bằng (Du Ka) phải thanh toán viện phí và đưa cô về. Vân cũng không bằng lòng khi Bằng định gọi điện báo cho Sinh chuyện mình ra viện. Vân cho rằng Bằng bị vợ bỏ là vì nói nhiều nhưng Bằng cũng không vừa, liền đáp trả rằng không bằng Vân bị bỏ cả mẹ lẫn con. Biết mình lỡ lời, Bằng vội xin lỗi Vân và chuộc lỗi bằng việc hứa sẽ đặt pizza cho cô.

Ở diễn biến khác, Tài (Tuấn Tú) về nhà đã thấy Nguyệt (Thanh Hương) cơm nước sẵn sàng và chăm sóc cho mẹ mình chu đáo. Anh mạnh dạn nắm tay Nguyệt và tỏ tình với cô. Tài muốn từ giờ trở đi, ngày nào Nguyệt cũng ở nhà chờ anh về cùng ăn cơm.

Nguyệt sẽ trả lời Tài ra sao? Diệu có nhận ra rằng Sinh đang ghen? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 24 lên sóng tối 8/7 trên VTV3.

Chồng diễn viên Ngọc Anh không ý kiến về cảnh tình cảm của vợ, ủng hộ bà xã sexy Chồng diễn viên Ngọc Anh không can thiệp vào công việc của vợ và tôn trọng phong cách của bà xã nên luôn ủng hộ cô hết mình.