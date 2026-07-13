Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 25 lên sóng tối 13/7, hoá ra Sơn (Phùng Đức Hiếu) chính là chủ đầu tư muốn mua lại xưởng may của Diệu (Quỳnh Châu). Sự xuất hiện của Sơn khiến cả Diệu và Sinh ngỡ ngàng. Sinh (Quang Sự) tưởng đâu là người hùng của cuộc đời Diệu hoá ra Sơn lại xuất hiện để giải thoát Diệu khỏi những bế tắc tiền bạc.

Sơn đề nghị Diệu ở lại làm việc và Sinh hoàn toàn ủng hộ ý kiến này. Dù vậy anh đang băn khoăn không biết nên ở lại làm với chủ mới hay không. "Nếu anh ở lại sẽ khó cho Sơn việc điều hành xưởng", Sinh nói.

Ở diễn biến khác, con trai của Nguyệt (Thanh Hương) ngày càng thân thiết với mẹ con Tài (Tuấn Tú). Tài cũng bất ngờ vì con trai của Nguyệt ngày càng ngoan ngoãn, chăm chỉ. Cậu bé nói chẳng có động lực thay đổi nào ngoài việc mình đã lớn phải có trách nhiệm.

"Mẹ cháu bảo sang chơi với bà, cứ coi như bà của cháu", cậu bé nói khiến mẹ con Tài rất vui. Cậu nói muốn gọi mẹ Tài là bà ngoại bởi bất cứ cái gì liên quan đến nhà nội đều không thích.

Diệu và Sinh ở lại làm cho Sơn? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 25 lên sóng tối 13/7 trên VTV3.

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