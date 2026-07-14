Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 26 lên sóng tối 14/7, Sơn (Phùng Đức Hiếu) đi công tác về mang quà tới nhà biếu ông Đăng (Chí Trung). Dù vậy ông Đăng khó chịu ra mặt, cho rằng Sơn mang quà đến đút lót nên liên tục đuổi cậu về. Diệu (Quỳnh Châu) ra tiếp Sơn và nhân thể mời Sơn cùng tham gia buổi tụ tập trên sân thượng với anh em ở khu tập thể.

Tài (Tuấn Tú) trầm trồ trước nhan sắc và tự hào về Sơn vì cậu xuất thân từ khu tập thể này nhưng vô cùng thành công và đẹp trai. "Có gì đâu anh, cũng chỉ là công việc bình thường thôi", Sơn nói. Sinh (Quang Sự) tiếp lời, nói hồi nhỏ mọi người trêu Sơn là vì yêu quý chứ không có ý gì.

Ở diễn biến khác, anh trai của Bằng (Du Ka) quay lại chiếm căn tập thể cha mẹ để lại cho em mình nên khoá trái cửa lại. Tài và Sinh quá bức xúc nên đã giúp bạn thân phá khoá và đấu khẩu với anh trai cũng như chị dâu của Bằng. Chị dâu của Bằng cho rằng họ đang xâm phạm tư gia bất hợp pháp nên doạ báo công an. "Nhà nào của ông bà? Có hộ khẩu ở đây không mà to mồm?", Sinh hỏi.

Anh trai và chị dâu của Bằng sẽ làm gì để đối phó với Bằng và nhóm bạn thân? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 26 lên sóng tối 14/7 trên VTV3.

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