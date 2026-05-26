Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 5 lên sóng tối nay, 26/5, Diệu (Quỳnh Châu) nhận ra sai lầm quá lớn của mình khi quyết định đổi vải kém chất lượng cho lô hàng của đối tác chỉ vì tự tin vào mối quan hệ của mình.

"Làm ăn gian dối mà cũng đòi tự tin à? Nếu cảm thấy mệt quá cứ dừng lại đã. Bây giờ em thanh lý xưởng và công ty cũng sẽ thu về được một ít. Chính xác là anh muốn khuyên em biết chấp nhận thất bại. Chẳng có gì mà xấu hổ cả. Đôi khi mình phải biết chấp nhận thất bại, mình lùi lại một bước, rút kinh nghiệm và suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Vẫn có thể bắt đầu lại được mà", Sinh (Quang Sự) nói.

Tuy nhiên Diệu rất cứng đầu, cô đáp nếu Sinh cảm thấy bất an hãy rút lui và cô sẽ tìm cách mua lại cổ phần của Sinh.

Ở diễn biến khác, Dương (Tiến Lộc) gặp lại cô gái lao vào đầu xe ô tô của mình hôm trước. Trang (Thanh Tâm) là đại diện của hợp tác xã dược liệu. Trên đường về, Dương hỏi đồng nghiệp về cô.

Trong khi đó, mẹ của Tài (Tú Oanh) mất tích khiến mọi người tá hoả đi tìm khắp khu tập thể. Ông Đăng (Chí Trung) thúc giục mọi người phải nhanh chân đi tìm vì bà Phụng bị mất trí nhớ, "nếu từ từ thành từ biệt". Ông Đăng nói sau này về già mà nhớ nhớ quên quên chỉ khổ con, khổ cháu nên "nếu hẻo thì hẻo luôn".

Dương có cảm tình với Trang? Diệu giải quyết rắc rối ra sao? Diễn biến chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 5 lên sóng 20h tối nay, 26/5 trên VTV3.

Nam diễn viên chuyên vai đểu các phim trên VTV ngoài đời là Trung tá công an NSƯT Hồng Quân - gương mặt chuyên trị vai đểu trên màn ảnh ngoài đời là Trung tá công an và hiện là Phó Trưởng đoàn Kịch 2, Nhà hát Kịch CAND.