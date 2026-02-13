Dự án đường trục phía Nam Hà Nội dài 41,5km, khởi công năm 2008, dự kiến hoàn thành năm 2014. Đến năm 2019, giai đoạn 1 với hơn 19km từ Phúc La - Kiến Hưng với thiết kế 8 làn xe được đưa vào sử dụng, phần còn lại chậm triển khai do vướng giải phóng mặt bằng. Tuyến đường được kỳ vọng tăng kết nối nội – ngoại thành và giảm tải cho các trục lớn như QL6, QL1 và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Hiện 19km đầu tuyến đã được thông xe nhiều năm qua đang được khai thác ổn định, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân.

Từ ngày 10/2 đến hết 31/3 (tức từ 23 tháng Chạp đến hết tháng 2 Âm lịch), hơn 7km từ đoạn nối tiếp đến tỉnh lộ 428 được tổ chức cho phương tiện lưu thông tạm theo phương án giao thông trên đoạn Km18+560 - Km26+000 đường trục phía Nam.

Là tuyến kết nối nội, ngoại thành dài nhất Thủ đô, đường trục phía Nam góp phần chia sẻ lưu lượng cho các trục lớn như QL6, QL1 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Từ khu vực nội đô Hà Nội, người dân khi di chuyển về các tỉnh như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An… có thể đi đường trục phía Nam, đến nút giao tỉnh lộ 428 rồi rẽ trái để kết nối về Cầu Giẽ và nhập vào QL1A.

Ghi nhận của VietNamNet, từ cuối đoạn đang khai thác đến nút giao đường 428, phương tiện di chuyển thông suốt trên tuyến đường ở cả hai hướng trong sáng nay (26 Tết).

Con đường rộng rãi, thoáng đãng, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn.

Việc cho lưu thông thêm đoạn tuyến ngay trước Tết Bính Ngọ được kỳ vọng giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Việc tổ chức giao thông được thực hiện thông qua hệ thống biển báo, vạch sơn và đèn tín hiệu được lắp đặt đồng bộ, bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông trên toàn tuyến.

Cây xanh được trồng tại dải phân cách trung tâm, góp phần tạo cảnh quan và tăng độ an toàn cho tuyến đường.

Tại điểm cuối thông xe tạm ở nút giao đường 428, giao thông diễn ra thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Từ đây, phương tiện đi tiếp khoảng 12km sẽ đến QL1A đoạn qua Cầu Giẽ và lối vào cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Khoảng 15km còn lại của dự án đang được xử lý nền đất yếu và đắp nền đường. Hiện công tác giải phóng mặt bằng cơ bản thông suốt đến khu vực gần nút giao Cầu Giẽ trên quốc lộ 1. Khi hoàn thành toàn tuyến, đường trục phía Nam sẽ kết nối trực tiếp với quốc lộ 1, tạo thuận lợi cho việc hình thành các đô thị dọc tuyến. Đồng thời, tuyến đường cũng liên thông với vành đai 4, mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía Nam và Tây Nam Hà Nội.