Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn trong cảnh thi công cầm chừng, ngổn ngang vật liệu, bụi bặm bao trùm, nhiều đoạn đọng nước bẩn.

Tình trạng này ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân trong khu vực.

Người tham gia giao thông phải di chuyển trong màn bụi mù mịt.

Dù trời không mưa, một số đoạn đường vẫn đọng nước, lầy lội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người dân cho biết, khoảng nửa tháng nay, nhiều đoạn vỉa hè dọc hai bên đường Nguyễn Tuân bị đào xới để thi công cống thoát nước. Đất đá, vật liệu tập kết trước cửa nhà gây khó khăn cho việc đi lại, khiến hoạt động kinh doanh của các cửa hàng mặt phố bị đình trệ.

Nhiều cửa hàng phải tạm đóng cửa hoặc gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

Đang làm cầu tạm để tạo lối vào cửa hàng, chị Hằng, chủ một cơ sở kinh doanh trên phố Nguyễn Tuân, cho biết đã phải đóng cửa nhiều ngày vì không có lối đi, đến hôm nay mới mở bán trở lại.

“Cả ngày nay không có khách vào cửa hàng, chỉ lác đác vài đơn online nhưng không đáng kể. Việc buôn bán thua lỗ, tôi không thể cầm cự thêm nên sẽ trả mặt bằng trước Tết”, chị Hằng chia sẻ.

“Việc thi công ì ạch cả năm trời, sát Tết họ lại đào cống thoát nước ngay cửa nhà mà tôi không được thông báo trước. Nhà tôi bán hàng ăn nhưng đường vừa bẩn vừa bụi thì làm sao có khách. Lối vào quán lại hẹp, chỉ đủ một người đi. Tình hình này cầm chắc thất thu rồi”, anh Tuấn, chủ cửa hàng ăn trên phố Nguyễn Tuân than thở.

Tại một cửa hàng bán cây cảnh, nhiều chậu hoa Tết bị hư hỏng, không bán được đành phải bỏ đi. Theo chủ cửa hàng, bụi bặm phủ dày lâu ngày khiến cây héo úa.

Nhân viên một cửa hàng quần áo tranh thủ vệ sinh lại hàng hóa trong lúc vắng khách.

Được biết, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân có vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Công trình dài 720m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối tại ngõ 162 Nguyễn Tuân, được mở rộng mặt cắt ngang lên 21m, gồm phần lòng đường rộng 15m và 2 bên lề mỗi bên rộng 3m.