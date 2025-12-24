Ngày 24/12, Công an phường Việt Hưng (TP Hà Nội) cho biết đã phối hợp với Ngân hàng PG Bank – Chi nhánh Đức Giang kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh công an, nhằm chiếm đoạt 50 triệu đồng của người dân.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo xảy ra trên địa bàn phường Việt Hưng. Ảnh: V.T.

Trước đó, khoảng 15h ngày 23/12, Công an phường Việt Hưng nhận được thông tin từ Ngân hàng PG Bank – Chi nhánh Đức Giang về một giao dịch chuyển tiền có dấu hiệu bất thường, nghi liên quan đến hành vi lừa đảo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng cử tổ công tác đến ngân hàng để xác minh, làm rõ sự việc. Tại đây, bà T. (SN 1962, trú phường Việt Hưng) cho biết, vào sáng cùng ngày, bà nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Đối tượng thông báo bà T. có liên quan đến một vụ án “rửa tiền” và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ việc kiểm tra, xác minh. Chúng còn trấn an rằng số tiền sẽ được hoàn trả nếu không phát hiện vi phạm.

Do lo sợ, bà T. đã đến Ngân hàng PG Bank – Chi nhánh Đức Giang để thực hiện việc chuyển 50 triệu đồng theo yêu cầu. Trong quá trình giao dịch, nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời báo cho Công an phường Việt Hưng.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn, giúp người dân tránh thiệt hại về tài sản.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho người thân, gia đình, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng. Đặc biệt, cần quan tâm nhắc nhở trẻ em, học sinh và người cao tuổi – những đối tượng dễ trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao.