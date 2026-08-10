Sáng 10/8, TAND khu vực 1 - Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hạnh (SN 1999, trú xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa; hiện ở xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, trú phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ tháng 5 đến cuối tháng 10/2025, Hạnh sử dụng mạng xã hội để tìm những người có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe, giấy ra viện nhưng không muốn trực tiếp đến cơ sở y tế. Hạnh còn đăng bài tuyển cộng tác viên tìm khách, mỗi giấy tờ giả bán được, Hạnh thu 50.000 đồng, số tiền còn lại cộng tác viên được hưởng.

Nguyễn Văn Hạnh tại tòa sáng nay. Ảnh: Phạm Công

Trước đó, Hạnh từng làm nghề giao hàng tại Hà Nội và được một tài khoản Telegram có tên “Hồng Anh” thuê giao giấy khám sức khỏe, giấy ra viện cho khách. Biết đây là giấy tờ giả, đến tháng 4/2025, Hạnh bỏ 50 triệu đồng mua lại các thiết bị gồm máy in, máy tính, mực in cùng nhiều con dấu mang tên Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và dấu tên bác sĩ.

Hạnh thuê một phòng trọ tại Hà Nội làm nơi cất giấu thiết bị và sản xuất giấy tờ giả. Khi có khách đặt mua, Hạnh yêu cầu cung cấp ảnh chân dung, thông tin cá nhân, địa chỉ và số điện thoại nhận hàng.

Sau đó, Hạnh đưa các thông tin này vào phôi giấy khám sức khỏe, sử dụng máy in, con dấu giả, dấu tên bác sĩ và các dấu thể hiện kết quả khám để hoàn thiện. Các giấy tờ giả sau đó được Hạnh giao trực tiếp hoặc gửi cho khách qua dịch vụ chuyển phát.

Nguyễn Thị Cúc liên tục cúi mặt tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phạm Công

Đối với Nguyễn Thị Cúc, tháng 10/2025 khi đang tìm việc trên Facebook, Cúc thấy bài đăng tuyển cộng tác viên của Hạnh. Sau khi được hướng dẫn, Cúc sử dụng tài khoản Facebook “Hiền Ngô” để tìm khách, báo giá, nhận thông tin rồi chuyển cho Hạnh làm giấy khám sức khỏe giả.

Vụ việc bị phát hiện từ một đơn đặt mua giấy khám sức khỏe mang tên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với giá 250 nghìn đồng. Người mua đã chuyển trước 150 nghìn đồng nhưng sau đó nhận thấy hành vi này vi phạm pháp luật nên đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 1/11/2025, tại khu vực cổng Trung tâm cấp cứu mỏ, phường Hà Tu, lực lượng chức năng kiểm tra một người giao hàng đang giao đơn cho khách, phát hiện bên trong có một giấy khám sức khỏe nghi giả.

Từ đầu mối này, cơ quan chức năng xác định Cúc là người sử dụng tài khoản Facebook “Hiền Ngô”, còn Hạnh là người trực tiếp làm giấy tờ giả.

Khám xét nơi Hạnh thuê trọ, công an thu giữ máy in, máy tính, nhiều con dấu, mặt dấu mang tên các bệnh viện, bác sĩ cùng số lượng lớn giấy khám sức khỏe đã được đóng dấu.

Quang cảnh phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phạm Công

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 8/5 đến 29/10/2025, Hạnh đã làm giả 2 con dấu và 156 tài liệu, gồm giấy khám sức khỏe, giấy ra viện mang tên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bạch Mai.

Trong số này, Hạnh đã bán 44 giấy khám sức khỏe và một giấy ra viện, thu lợi bất chính hơn 6,8 triệu đồng. Cúc giúp sức cho Hạnh làm giả một giấy khám sức khỏe để bán nhưng chưa được nhận tiền hoa hồng.

Được biết, Cúc đã từng bị xét xử về chính tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hạnh 4 năm tù, Nguyễn Thị Cúc 9 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Do Cúc đang có bản án 36 tháng tù cho hưởng án treo, HĐXX quyết định tổng hợp hình phạt của hai bản án phải chấp hành là 45 tháng tù.

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