Sau khi trận tứ kết giải châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 UAE kết thúc chừng 15 phút, các tuyến phố trung tâm Thủ đô bắt đầu xuất hiện nhiều nhóm CĐV từ các hướng tiến về khu vực Cửa Nam, hồ Hoàn Kiếm, hầm Kim Liên để ăn mừng thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng và lọt vào bán kết.

Thời tiết Hà Nội đêm 16, rạng sáng 17/1 tương đối ấm áp, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ ra đường cổ vũ bóng đá.

Khu vực lối xuống hầm Kim Liên đông nghẹt người và xe lúc hơn 2h sáng.

Tại khu vực này xuất hiện nhiều kiểu ăn mừng theo cách riêng của một số bạn trẻ.

Diễn các kiểu nhào lộn trước mắt hàng trăm người hâm mộ trên dải phân cách đường vào hầm Kim Liên, bạn Vũ Hữu Hải (27 tuổi) chia sẻ vui: "Em đi tập gym chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này".

Một người đàn ông lớn tuổi đã chuẩn bị sẵn mô hình cup vàng, áo và cờ để đi cổ động sau trận bóng đá khá căng thẳng và nghẹt thở tối 16/1.

Để tạo âm thanh, mọi vật dụng đều được mang ra gõ.

Xe đạp gấp không tạo ra tiếng động được thì người hâm mộ giơ cao lên để thể hiện niềm vui.

Ô tô có cửa sổ trời được CĐV tận dụng ngồi lên nóc hò hét, khuấy động không khí.

Trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội lúc gần 2h sáng.

Ở Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, một nhóm CĐV phấn khích đốt pháo sáng. Sau đó lực lượng chức năng đã yêu cầu họ không tụ tập và rời khỏi khu vực này.

Tại TPHCM, hai bên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ đông kín người hâm mộ sau khi trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE kết thúc.

Các tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng... cũng đông nghẹt người hâm mộ.

Một du khách nước ngoài chạy ra giữa đường hòa chung niềm vui với người đi xe máy.

“Người nhện” xuất hiện, hòa chung không khí ăn mừng chiến thắng cùng nhiều cổ động viên.

Quốc Trường cho biết, đã chuẩn bị sẵn tinh thần “đi bão” ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu. “Tôi thật sự rất tự hào và mong đội U23 Việt Nam sẽ đi tiếp để vào tới trận chung kết của giải đấu”, chàng trai chia sẻ.

Phút phấn khích của một thanh niên. Anh cởi trần leo lên cao đứng giơ tay chào để bày tỏ sự vui mừng với chiến thắng của đội nhà.