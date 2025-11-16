Tối 16/11, trao đổi với PV Báo VietNamNet, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang cho biết, khoảng 21h cùng ngày, các chuyến tàu đã nối lại hành trình sau nhiều giờ gián đoạn do mưa lớn kéo dài gây ngập đường sắt.

Theo lãnh đạo Chi nhánh Vận tải Đường sắt Nha Trang, mưa lớn đã làm ngập đoạn đường sắt qua khu gian Ngã Ba – Cam Thịnh Đông, xã Nam Cam Ranh, với mực nước sâu khoảng 0,25m. Ngoài ra, một số vị trí khác cũng bị đất đá tràn xuống, lấp khe ray.

Từ 15h30, ngành đường sắt đã tạm dừng các chuyến tàu tại hai đầu khu gian Ngã Ba – Cam Thịnh Đông để chờ nước rút.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa người dân ở thôn Thành Phát (phường Nam Nha Trang) sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Văn Tân

Sự cố đã khiến nhiều tàu phải dừng lại ở các ga để chờ nước rút mới tiếp tục hành trình. Cụ thể, tàu SE6 xuất phát từ ga Sài Gòn chờ đường tại ga Cam Thịnh Đông; tàu SE22 xuất phát từ ga Sài Gòn chờ tại ga Kà Rôm; tàu SE21 xuất phát từ ga Đà Nẵng chờ tại ga Nha Trang.

Theo đó, khoảng 800 khách dừng chờ tại các ga để đảm bảo an toàn. Các đơn vị liên quan huy động nhân lực, máy móc khắc phục trong mưa. Đến 21h, đường sắt được thông tuyến.

Một số tuyến đường ở phường Bắc Cam Ranh bị ngập. Ảnh: N.X

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn kéo dài đã gây ngập một số đoạn đường Nguyễn Công Trứ (phường Bắc Cam Ranh), quốc lộ 1 (xã Cam Lâm) và quốc lộ 27B đoạn qua thôn Hòa Sơn, xã Nam Cam Ranh. Tình trạng ngập úng khiến việc đi lại của người dân khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông địa phương.

Khơi thông kênh rãnh thoát nước ở khu vực thấp trũng để giảm nguy cơ ngập úng, sạt lở ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: N.X

Nước từ các khe suối dâng cao đã khiến cầu tràn thôn Ba Cẳng (xã Trung Khánh Vĩnh) bị ngập. Trên tỉnh lộ 9 qua đèo Khánh Sơn, nhiều điểm sạt lở và cây cối gãy đổ xuất hiện, gây khó khăn cho giao thông.

Tại xã Cam Hiệp, cơ quan chức năng đã vận động 17 hộ dân sống trong khu vực nguy cơ sạt lở về hội trường thôn để đảm bảo an toàn. Đồng thời, 2 hộ gia đình gồm 7 người sống dưới chân núi Hòn Rớ, tại tổ dân phố Thành Phát (phường Nam Nha Trang) cũng được đưa đến nơi an toàn.