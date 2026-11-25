6 tỉnh, thành miền Trung chuẩn bị đón mưa lớn, có nơi lên tới 600mm/đợt. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Dự báo mưa lớn sẽ xuất hiện ở 6 tỉnh miền Trung. Ảnh minh họa: Đình Thành

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tiếp ngay sau đợt mưa lớn đã và đang xảy ra, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và các Bộ, ngành chủ động các biện pháp ứng phó.

Cụ thể, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đồng thời, tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Bên cạnh đó, các tỉnh thành cũng được đề nghị bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước, hồ xung yếu.

Ngoài ra Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.