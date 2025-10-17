Chiều nay (17/10), Công an phường Thuận Giao, TPHCM đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc xe ô tô lùa hàng loạt xe máy tại giao lộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân An

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, xe ô tô 5 chỗ chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Khi đến giao lộ đường D2 (khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TPHCM) thì bất ngờ mất lái, tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước.

Sự việc khiến một số người bị thương nhẹ, các phương tiện nằm la liệt trên đường. Riêng xe ô tô bị lật nghiêng.

Theo một số nhân chứng, trước khi tới giao lộ, xe ô tô này va quẹt trúng một xe máy, sau đó tài xế đánh lái sang trái, tông mạnh vào đuôi một xe ô tô khác trước khi lùa hàng loạt xe máy.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và đưa tài xế về trụ sở để làm rõ nguyên nhân vụ việc.