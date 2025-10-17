Chủ tịch UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Tây Ninh qua sông Chợ Đệm và khu vực Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn).

Theo đó, dự án cải tạo kênh dài nhất TPHCM sẽ được bổ sung nhiều hạng mục nên được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 8.200 tỷ đồng thành 9.030 tỷ đồng.

Hiện trạng thi công xây dựng dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cụ thể, TPHCM bổ sung công tác di dời 7 vị trí trụ điện cao thế 110 kV, 220 kV nằm trong phạm vi hạ tầng bờ kênh của dự án, cải tạo nâng cao tĩnh không 3 vị trí tuyến đường dây 500 kV.

Ngoài ra, còn điều chỉnh quy mô sử dụng đất của dự án tăng thêm 3.592,9m2 vào ranh dự án; bổ sung tuyến đường tại khu vực các dự án cống kiểm soát triều Vàm Thuật, Nước Lên; bổ sung 32 vị trí cửa xả để phục vụ kết nối với hệ thống thoát nước của khu vực; bổ sung 116 cửa van (cửa Clape) ngăn triều tại các vị trí kết nối hệ thống thoát nước hiện trạng; xây dựng các cầu tạm tại vị trí rạch Đá Hàn; cầu tạm tại vị trí cầu Hồng Ký...

UBND TPHCM cũng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026, thay vì kết thúc vào năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Ông Nguyễn Thành Chung, Trưởng Ban Quản lý dự án 4 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được giao thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Quản lý dự án này.