Dự án cải tạo kênh dài nhất TPHCM vừa được điều chỉnh bổ sung nhiều hạng mục nên vốn tăng từ 8.200 tỷ đồng thành 9.030 tỷ đồng; thời gian kết thúc dự án kéo dài đến 2026.
Chủ tịch UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Tây Ninh qua sông Chợ Đệm và khu vực Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn).
Theo đó, dự án cải tạo kênh dài nhất TPHCM sẽ được bổ sung nhiều hạng mục nên được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 8.200 tỷ đồng thành 9.030 tỷ đồng.
Cụ thể, TPHCM bổ sung công tác di dời 7 vị trí trụ điện cao thế 110 kV, 220 kV nằm trong phạm vi hạ tầng bờ kênh của dự án, cải tạo nâng cao tĩnh không 3 vị trí tuyến đường dây 500 kV.
Ngoài ra, còn điều chỉnh quy mô sử dụng đất của dự án tăng thêm 3.592,9m2 vào ranh dự án; bổ sung tuyến đường tại khu vực các dự án cống kiểm soát triều Vàm Thuật, Nước Lên; bổ sung 32 vị trí cửa xả để phục vụ kết nối với hệ thống thoát nước của khu vực; bổ sung 116 cửa van (cửa Clape) ngăn triều tại các vị trí kết nối hệ thống thoát nước hiện trạng; xây dựng các cầu tạm tại vị trí rạch Đá Hàn; cầu tạm tại vị trí cầu Hồng Ký...
UBND TPHCM cũng điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026, thay vì kết thúc vào năm 2025 như kế hoạch ban đầu.
Ông Nguyễn Thành Chung, Trưởng Ban Quản lý dự án 4 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được giao thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Quản lý dự án này.
Với chiều dài 32,7km, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên được xem là kênh dài nhất TPHCM khi chảy qua nhiều phường, xã thuộc 7 quận, huyện cũ như 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.
Vào tháng 2/2023, TPHCM tổ chức khởi công dự án với các hạng mục xây kè bê tông hai bên bờ, nạo vét lòng kênh, xây dựng đường rộng 8 - 12m dọc hai bên, lắp đặt hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, cùng với 19 cống thoát nước, 12 bến thuyền và 3 cây cầu kết nối.
TPHCM lên kế hoạch hoàn thành dự án vào dịp 30/4/2025 nhưng ‘vỡ tiến độ’ do nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng.