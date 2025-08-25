XEM CLIP

Mưa lớn đã gây tình trạng ngập cục bộ tại một số tuyến phố ở phường Thành Sen, đáng kể như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông.

Mưa to, gió lớn tại phường Thành Sen trưa nay. Ảnh: K.N

Hàng trăm ô tô đã được người dân phường Thành Sen di chuyển lên khu vực trung tâm thương mại để tránh ngập. Ảnh: K.N

Tại tuyến đường Nguyễn Du, có địa điểm đã ngập sâu 0,5m, lực lượng cảnh sát đã phải cắm biển báo, dựng rào chắn cấm đường để khuyến cáo các phương tiện không di chuyển.

Theo dự báo, trong sáng ngày 25/8, ở Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to và rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở miền núi Hà Tĩnh.

Mưa lớn gây ngập tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ. Ảnh: K.N

Chỉ những ô tô gầm cao mới dám di chuyển qua đoạn đường ngập nước. Ảnh: K.N

Lượng mưa đo được tại hồ Sông Rác lúc 10h45 ngày 25/8 là 330mm; hồ Thượng Tuy 307mm, hồ Thượng sông Trí 217mm.

Lo ngại mưa lớn tiếp tục diễn ra, nước từ hạ nguồn tiếp tục đổ về, các hồ chứa xả lũ, nhiều người dân ở các phường, Thành Sen, Trần Phú… trong sáng nay đã mang ô tô đến điểm cao để tránh mưa ngập.

Ngập cục bộ tai khu vực đường Nguyễn Du. Ảnh: K.N

Các khoảng sân ở các trung tâm thương mại, trung tâm văn hoá, bệnh viện... có tới hàng trăm ô tô đỗ tránh trú.

Anh Bùi Văn Tiến (46 tuổi), một người dân trú ở phường Thành Sen chia sẻ, nhà anh ở khu vực khá thấp của phường, lo ngại gió bão, nước ngập cao do mưa lớn, trong sáng nay vợ chồng anh đã phải sơ tán 2 ô tô lên khu vực trung tâm văn hoá tỉnh để tránh trú.

Cảnh sát đã treo bảng cảnh báo tại một số tuyến đường ngập sâu. Ảnh: K.N

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh, mưa lớn rất có khả năng gây ngập lụt các tuyến đê, đường ven biển, và ven cửa sông do nước dâng và sóng bão; ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, suối, ngập úng cục bộ tại khu dân cư, đô thị. Thời gian ngập úng khả năng kéo dài đến hết ngày 26/8; độ sâu ngập lụt lớn nhất: 0,5 – 1,8m.